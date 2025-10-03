Expert inom SAP - Stockholm
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en expert inom SAP S/4 Public Cloud för att driva och implementera lösningar inom produktionsredovisning. Du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att systemlösningarna möter verksamhetens behov och att effektivisera processerna för våra kunder.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Omfattande erfarenhet av SAP S/4 Public Cloud, särskilt inom produktionsredovisning, med djup förståelse för funktionalitet och processer.
Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt implementera SAP-lösningar i flera fabriker, gärna i minst fem olika produktionsanläggningar.
En skarp och resultatdriven profil, med förmåga att hantera komplexa projekt och bidra till effektiv systemintegration.
Förmåga att arbeta nära verksamheten och anpassa lösningarna efter specifika behov, samtidigt som du säkerställer hög kvalitet och leveransprecision.
Denna roll är idealisk för dig som vill ta nästa steg i din karriär och vara en central del i att forma och förbättra verksamhetens SAP-lösningar på en global nivå.
Startdatum: 2025-11-04
Ansök senast: 20 oktober 2025
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 48 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9539471