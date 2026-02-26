Evolushi servitör waiter

Vi söker servitör/servitris - Evolushi Plus

Evolushi Plus söker servitör/servitris till vår restaurang.

Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid
• Bra lön
• Dricks och extra ersättning
• Trevligt team

Plats: Evolushi Plus

Skicka ett kort meddelande om dig själv - tidigare jobb, språk och ålder - till:
sebastian@roppongi.se

Waiter / Waitress Wanted - Evolushi Plus

Evolushi Plus is looking for a waiter/waitress for our restaurant.

We offer:
• Full-time or part-time
• Good salary
• Tips and extra pay
• Friendly team

Location: Evolushi Plus

Send a short message about yourself - previous jobs, languages you speak, and age - to:
sebastian@roppongi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: sebastian@roppongi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Evolushi AB (org.nr 559365-7652)
Teatergatan 31 (visa karta)
411 35  GÖTEBORG

Arbetsplats
EEM Food & Fun Investment AB

Jobbnummer
9764353

