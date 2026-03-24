Event- & Evenemangsansvarig till Nordic Wellness

Sportlife M W AB / Evenemangsjobb / Göteborg
2026-03-24


Vi söker nu en Event- & Evenemangsansvarig till Nordic Wellness till Nordic Wellness!
Vill du vara med och skapa upplevelser som engagerar, stärker relationer och bygger ett av Sveriges starkaste varumärken inom träning och hälsa? Nu söker vi en Event- & Evenemangsansvarig som vill ta ett helhetsgrepp om våra sport- och evenemangssatsningar - både lokalt och nationellt. Nu har du chansen att ta en nyckelroll i ett växande företag där tempo, utveckling och glädje står i centrum.
Om Nordic Wellness
Vi är Sveriges största friskvårdskedja med över 400 klubbar och ett växande antal padelanläggningar över hela landet. Med närmare 550 000 medlemmar erbjuder vi ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar - med hög kvalitet, stort hjärta och starkt driv. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Om rollen
Som Event- & Evenemangsansvarig ansvarar du för att planera, koordinera och genomföra sportrelaterade event - från idé till färdig leverans. Du skapar professionella, engagerande och välorganiserade upplevelser för deltagare, publik och samarbetspartners.
Du arbetar nära våra idrottssamarbeten och har en viktig roll i att utveckla Nordic Wellness närvaro inom svensk idrott.
Placering & arbetssätt
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Backaplan, Göteborg. Vi tillämpar inte distansarbete
Syfte med rollen
Utveckla och genomföra event både lokalt och nationellt

Stärka våra idrottssamarbeten och relationer

Öka närvaron och intresset kring Nordic Wellness i sportsammanhang

Bidra till ökad affärsnytta och ett starkare varumärke över tid

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för planering och genomförande av:

Matchvärdskap

Föreningsdagar

Kundevent

Interna event

Landslagsmatcher (exempelvis handboll)

Cuper och turneringar

Ansvarsområden
Budgetansvar, uppföljning och kostnadskontroll

Koordinering av logistik, leverantörer och teknik

Säkerställa att event följer Nordic Wellness varumärkesriktlinjer

Planera och bemanna event (lokalt och nationellt)

Ansvara för inbjudningar till kunder och partners

Hantera tillstånd, säkerhet och riskbedömningar

Följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra genomförda event

Identifiera förbättringsområden och rapportera vidare

Du rapporterar till Head of Sports samt försäljningschef

Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom event, marknadsföring, projektledning eller motsvarande

Minst 5 års erfarenhet av eventplanering

Erfarenhet av större event, gärna inom sport

Stark organisatorisk förmåga och vana att arbeta i projektform

God kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga

Förmåga att hantera flera projekt parallellt och arbeta mot deadlines

Ekonomisk förståelse och erfarenhet av budgetansvar

Ett genuint intresse för sport och eventutveckling

Goda kunskaper i Office-paketet och digitala verktyg

Meriterande
Erfarenhet av nationella event

Kunskap inom digitala och hybrida event

Erfarenhet av sponsorförsäljning eller sponsorevent

Etablerat nätverk inom event- eller sportbranschen

Erfarenhet från föreningsliv eller eventbolag

Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:

Strukturerad och lösningsorienterad

Initiativtagande och flexibel

Stresstålig och ansvarstagande

Kreativ och idérik

Relationsskapande och serviceinriktad

Självständig - men trivs också i team

Sök idag - vi vill höra från dig!
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7448225-1910318".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sportlife M W AB (org.nr 556539-9747), https://jobb.nordicwellness.se
Gustaf Dalénsgatan 13 (visa karta)
417 05  GÖTEBORG

Arbetsplats
Nordic Wellness

Jobbnummer
9816439

