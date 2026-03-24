Event- & Evenemangsansvarig till Nordic Wellness
Vi söker nu en Event- & Evenemangsansvarig till Nordic Wellness till Nordic Wellness!
Vill du vara med och skapa upplevelser som engagerar, stärker relationer och bygger ett av Sveriges starkaste varumärken inom träning och hälsa? Nu söker vi en Event- & Evenemangsansvarig som vill ta ett helhetsgrepp om våra sport- och evenemangssatsningar - både lokalt och nationellt. Nu har du chansen att ta en nyckelroll i ett växande företag där tempo, utveckling och glädje står i centrum.
Om Nordic Wellness
Vi är Sveriges största friskvårdskedja med över 400 klubbar och ett växande antal padelanläggningar över hela landet. Med närmare 550 000 medlemmar erbjuder vi ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar - med hög kvalitet, stort hjärta och starkt driv. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.
Om rollen
Som Event- & Evenemangsansvarig ansvarar du för att planera, koordinera och genomföra sportrelaterade event - från idé till färdig leverans. Du skapar professionella, engagerande och välorganiserade upplevelser för deltagare, publik och samarbetspartners.
Du arbetar nära våra idrottssamarbeten och har en viktig roll i att utveckla Nordic Wellness närvaro inom svensk idrott.
Placering & arbetssätt
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Backaplan, Göteborg. Vi tillämpar inte distansarbete
Syfte med rollen
Utveckla och genomföra event både lokalt och nationellt
Stärka våra idrottssamarbeten och relationer
Öka närvaron och intresset kring Nordic Wellness i sportsammanhang
Bidra till ökad affärsnytta och ett starkare varumärke över tid
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för planering och genomförande av:
Matchvärdskap
Föreningsdagar
Kundevent
Interna event
Landslagsmatcher (exempelvis handboll)
Cuper och turneringar
Ansvarsområden
Budgetansvar, uppföljning och kostnadskontroll
Koordinering av logistik, leverantörer och teknik
Säkerställa att event följer Nordic Wellness varumärkesriktlinjer
Planera och bemanna event (lokalt och nationellt)
Ansvara för inbjudningar till kunder och partners
Hantera tillstånd, säkerhet och riskbedömningar
Följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra genomförda event
Identifiera förbättringsområden och rapportera vidare
Du rapporterar till Head of Sports samt försäljningschef
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom event, marknadsföring, projektledning eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av eventplanering
Erfarenhet av större event, gärna inom sport
Stark organisatorisk förmåga och vana att arbeta i projektform
God kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga
Förmåga att hantera flera projekt parallellt och arbeta mot deadlines
Ekonomisk förståelse och erfarenhet av budgetansvar
Ett genuint intresse för sport och eventutveckling
Goda kunskaper i Office-paketet och digitala verktyg
Meriterande
Erfarenhet av nationella event
Kunskap inom digitala och hybrida event
Erfarenhet av sponsorförsäljning eller sponsorevent
Etablerat nätverk inom event- eller sportbranschen
Erfarenhet från föreningsliv eller eventbolagPubliceringsdatum2026-03-24Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Strukturerad och lösningsorienterad
Initiativtagande och flexibel
Stresstålig och ansvarstagande
Kreativ och idérik
Relationsskapande och serviceinriktad
Självständig - men trivs också i team
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Backaplan, Göteborg. Vi tillämpar inte distansarbete.
Sök idag - vi vill höra från dig!
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-7448225-1910318". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://jobb.nordicwellness.se
Gustaf Dalénsgatan 13 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Nordic Wellness
9816439