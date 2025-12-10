Essunga kommun söker Enhetschef myndighet
Capus AB / Sjukvårdschefsjobb / Essunga Visa alla sjukvårdschefsjobb i Essunga
2025-12-10
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capus AB i Essunga
, Ale
, Lidköping
, Göteborg
, Borås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-10Om företaget
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Vi har ett trevligt klimat mellan tjänstepersoner och politik och ett tillåtande innovativt sätt att arbeta på. Hos oss har du stora möjligheter att vara med och påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi värdesätter en trygg och trivsam arbetsplats som vi skapar tillsammans, varje dag, året runt.
Om rollen
Social sektor söker nu en enhetschef som vill fortsätta utveckla den myndighetsutövande verksamheten i Essunga kommun. På enheten för myndighet finns tre olika team: barn och unga, vuxenenheten och ekonomiskt bistånd. Totalt arbetar 10 medarbetare på enheten. Arbetet styrs av socialtjänstlagen (SoL) och vid behov lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt annan relevant lagstiftning såsom LVM, LSB och LSS.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp som idag består av områdeschef och fyra enhetschefer samt samarbetsmöten med utökad ledningsgrupp tillsammans med bistånd inom äldreomsorg med ca 10 ytterligare chefskollegor. Som enhetschef har du personal-, budget- och verksamhetsansvar. Du leder, planerar, utvecklar och följer upp enhetens arbete och uppdrag utifrån uppställda mål och planer. Du ansvarar för att effektivisera arbetsprocesser, ta vara på medarbetarnas kreativitet samt att utveckla samarbetet och samverkan såväl internt som externt. Som enhetschef ansvarar du självständigt för enheten med uppdrag från avdelningschef och sätter den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
Det är viktigt för oss att omvärldsbevaka och att arbeta för en hållbar och kvalitativ socialtjänst i enlighet med den nya socialtjänstlagen. Hos oss blir du en del av en engagerad, kompetent och sammanhållen ledningsgrupp där vi arbetar tillsammans för helheten och stöttar varandra i ledarskapet vilket i sin tur skapar en god arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Det är meriterande om du har ledarskapsutbildning eller annan relevant vidareutbildning. Du har erfarenhet av arbetsledning och gedigen erfarenhet av myndighetsutövning, antingen som enhetschef eller som förste socialsekreterare. Du ska vara väl förtrogen med den lagstiftning och de regelverk som berör socialtjänsten. Som enhetschef hos oss är det viktigt att du har kunskap och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och arbeta mot de mål som politiken satt. Har du intresse och kunskap för digitalisering så är det även meriterande. Vidare är B-körkort ett krav.
Vi söker dig som är stabil och trygg i din kompetens. Du har förmåga att leda med ett helhetsperspektiv och skapa tydlighet i uppdrag och riktning och skapar lugn även i förändring. Du ser till hela verksamhetens bästa och kan balansera både strategiska och operativa frågor i ditt ledarskap. Du har en stark vilja att utveckla samarbete och samverkan, både internt inom organisationen och externt med andra aktörer.
Som ledare skapar du en miljö där medarbetare trivs och får möjlighet att växa och utvecklas. Du uppmuntrar engagemang, delaktighet och ett professionellt förhållningssätt och ser teamets kompetens som en viktig resurs för verksamhetens kvalitet. Att pröva nya arbetssätt och utvärdera metoder ser du som naturliga delar av ett modernt ledarskap inom socialtjänsten. Du är mål- och resultatinriktad och har lätt för att skapa struktur, följa upp verksamhetens utveckling och säkerställa att kvaliteten i arbetet håller en hög nivå för dem vi är till för.Vi ser fram emot din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. Urval sker löpande, välkommen med din ansökan senast 7 januari. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Linn Strandh på 079-559 10 01 eller linn.strandh@capus.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capus AB
(org.nr 556659-7828), https://www.essunga.se/ Arbetsplats
Essunga kommun Kontakt
Linn Strandh linn.strandh@capus.se Jobbnummer
9637564