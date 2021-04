Eskilstuna tingsrätt söker en eller flera domstolshandläggare - Sveriges Domstolar - Administratörsjobb i Eskilstuna

Sveriges Domstolar / Administratörsjobb / Eskilstuna2021-04-14Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.Så fungerar domstolarnaInledningLockas du av att bidra till rättssäkerhet och värna demokratin? Är du grundlig, noggrann och självgående? Har du en hög ansvarskänsla och ett gott omdöme? Är du en flexibel lagspelare som tycker om att bidra till hela verksamheten? Har du arbetat med digital ärendehantering? Vill du arbeta med kompetenta och trevliga kollegor i centrala Eskilstuna? Då kan vi ha tjänsten för dig!Om Eskilstuna tingsrättEskilstuna är en mellanstor allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål och olika ärenden.Vår verksamhet kännetecknas av kvalitet, effektivitet och trivsel. Tingsrätten är organiserad i två målenheter och en administrativ enhet, ca 45 medarbetare. Varje målenhet består av rådmän, fiskaler, domstolshandläggare och notarier och leds av en enhetschef. Som domstolshandläggare är du en del av ett arbetslag på en målenhet. Tingsrätten kommer under året övergå till en avdelningsindelad organisation, där de två dömande avdelningarna leds av varsin chefsrådman.Tingsrätten värdesätter moderna arbetssätt, däribland digitaliserad mål- och ärendehantering. Det finns därför möjlighet att i viss utsträckning arbeta på distans.Eskilstuna är en växande stad i Mälardalen, omgiven av vackra friluftsområden och vattendrag. Staden har en egen högskola. Pendlingsmöjligheterna är mycket goda och tågresa till Stockholm tar ca 60 minuter. Tingsrätten kommer under 2022 flytta till nya och moderna lokaler mittemot tågstationen.Arbetet innebärSom domstolshandläggare på Eskilstuna tingsrätt erbjuds du varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en samhällsviktig och spännande verksamhet. Tillsammans med rådmän, notarier och andra domstolshandläggare kommer du att handlägga brottmål, tvistemål och andra typer av mål och ärenden. Du kommer att ha många kontakter med parter, ombud, myndigheter och allmänhet. Arbetet innebär bl.a. att ta emot och registrera handlingar, sköta skriftväxling, planera brottmålsrättegångar, kalla till förhandlingar, föra anteckningar vid förhandlingar samt expediera domar. Som en del av din utveckling kommer du under din första anställningstid varva dina arbetsuppgifter med teoretisk och praktisk utbildning i olika former.Vi söker dig somVi söker dig som har lägst gymnasiekompetens, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av administrativt eller handläggande arbete under de senaste åren. Du har också god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift samt goda datorkunskaper och ser dator, e-post och telefon som naturliga arbetsverktyg.Det är viktigt att du är gillar struktur, är grundlig och noggrann. Du är också ansvarstagande och flexibel samt arbetar konstruktivt även i högt tempo. Du har hög arbetskapacitet och kan hantera stressiga situationer. Du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.Är du en person som kan hantera olika uppgifter, människor och situationer samt har förmågan att analysera och lösa problem, då kommer du att trivas i rollen som domstolshandläggare hos oss. Då tingsrätten är i en utvecklingsfas av digitalisering är det önskvärt att du har tidigare erfarenheter av att arbeta digitalt och att utveckla digitala arbetssätt.Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Tingsrätten eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.Erfarenhet av offentlig verksamhet och handläggarroll på en domstol är meriterande.Vi erbjuder digVi erbjuder dig möjligheten att få ta del av ett stimulerande och omväxlande arbete på en trevlig arbetsplats tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor.Anställningsform är tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning.2021-04-14För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Tillträde snarast efter överenskommelse.Ange löneanspråk.Urval och intervjuer kommer att ske löpande.För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Snarast efter överenskommelse TillsvidareanställningMånadslön. Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Sveriges Domstolar5689578