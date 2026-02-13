Erfarna elkonstruktörer till AQ Engineering
Aq Engineering AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-02-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aq Engineering AB i Göteborg
, Trollhättan
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi ser ett långsiktigt ökat behov av flera duktiga elkonstruktörer till vår verksamhet. Rollerna vi erbjuder är omväxlande och du får möjligheten att arbeta i spännande innovations- och utvecklingsprojekt nära våra kunder.
Som elkonstruktör hos AQ Engineering ges du möjligheten att jobba direkt mot våra kunder och projekt mot bl.a. energisektorn, automotive och försvarsindustrin. Vi har även många spännande utvecklingsprojekt inom AQ Group där en stor del av jobbet sker i samarbete med flera av våra bolag inom gruppen.
Placeringsort: Göteborg, Trollhättan eller Västerås
Arbetsbeskrivning:
Vi erbjuder en bred och varierande roll där arbetsuppgifterna innebär att du kommer jobba med avancerad elkonstruktion och ta fram kundanpassade lösningar utifrån en teknisk kravspecifikation. Du kommer att ansvara för val av komponenter och dimensionering av kablage, samt att ta fram produktionsunderlag som exempelvis kretsscheman, layouter, apparatlistor och förbindningstabeller. Du kommer att vara en viktig nyckelspelare i projektens alla faser och jobba tvärfunktionellt mellan avdelningarna.
Vem är du?
Vi söker dig med ett stort intresse för teknik och har en relevant teknisk utbildning inom elkonstruktion eller motsvarande område.
För att lyckas i rollen tror vi att du har minst tre års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom elkonstruktion och är van vid att arbeta både självständigt och i team. Har du erfarenhet av de vanligaste konstruktionsverktygen såsom E3.series, AutoCad Electrical, E-plan P8 och/eller Elprocad är detta meriterande.
Vi sätter stort värde i din personlighet och tror att du är en positiv och engagerad person som har lätt för att kommunicera och skapa förtroende både internt såväl som hos kund. Du är driven, initiativrik och vågar att ta för dig. Du är flexibel och har lätt för att ställa om till olika uppgifter och roller.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Uppdraget kan kräva att du genomgår en säkerhetsintervju och godkänns enligt gällande bestämmelser. Uppdraget kan även medföra krav på visst medborgarskap.
Vi erbjuder dig:
Hos oss på AQ Engineering blir du en del av en växande organisation som utvecklar framtidens produkter inom bland annat försvars- och flygindustrin, automotive, energilagring och e-mobility. Vi tror på enkelhet och entreprenörskap, att lösa komplexa utmaningar på ett smart och okomplicerat sätt. Här uppmuntras du att ta egna initiativ, testa idéer i vår prototypverkstad och driva ditt eget arbete framåt. Som en del av AQ Group samarbetar du med över 9 000 kollegor runt om i världen och får tillgång till AQ Groups över 50 fabriker.
Kompetensutveckling är något AQ håller varmt om hjärtat och investerar därför i skräddarsydda kompetensutvecklingsplaner till dig som anställd. Detta ger dig möjlighet att växa inom ditt område, bredda din kompetensbas och gör dig redo för framtida utmaningar.
Vi värnar om din hälsa och trivsel genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag, gemensamma aktiviteter för att stärka teamkänslan samt trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
Din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Kontaktuppgifter
Malin AlmströmMalin.almstrom@aqgroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7227024-1841440". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AQ Engineering AB
(org.nr 556622-8697), https://aqengineering.teamtailor.com
Badhusgatan 8 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Arbetsplats
AQ Engineering Jobbnummer
9741625