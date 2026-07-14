Erfaren Trappstädare Med B-Körkort (krav)
Futura Service AB / Städarjobb / Solna Visa alla städarjobb i Solna
2026-07-14
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Vill du bli en viktig del av ett engagerat team som håller våra fastigheter skinande rena och trivsamma?
Futura Service erbjuder professionell trapphusstädning, fönsterputs och trädgårdsskötsel för fastighetsägare och bostadsrättföreningar– och nu söker vi dig som vill växa tillsammans med oss!
Just nu söker vi en erfaren trappstädare med vana av sveppmetoden som vill bidra till att skapa rena och välkomnande miljöer. För tjänsten krävs att man har körkort B samt lokalkännedom i Stockholm.
Du ska vara van med att köra bil i Stockholm, det räcker enbart inte att du har körkort. Du ska kunna hitta adresser samt känna till svenska trafikregler. Sök inte tjänsten om du inte har körkort.
Vi ser gärna att du trivs med att göra det rent och fint omkring dig, och att du har grundläggande kunskaper i svenska. Vi talar även spanska, så språkkunskaper är meriterande.
Våra fastigheter ligger runt Stockholm, Lidingö och Solna – perfekt för dig som vill arbeta i ett dynamiskt område med variation och möjligheter.
Välkommen med din ansökan som du skickar via E-mail.
Vi tar inte emot telefonsamtal.
• Observera att körkort är ETT KRAV till denna tjänst. Vi kommer inte att svara de som inte uppfyller kravet. Har du inte körkort, ska du inte söka denna tjänst. Vänligen respektera detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobb@futura.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trappstädare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Futura Service AB
(org.nr 556784-3080) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Futura Service AB Jobbnummer
10002438