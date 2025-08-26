Erfaren snickare |Trolleholms Gods AB
2025-08-26
Om Trolleholms Gods
Trolleholms Gods AB, en betydelsefull del av svensk historia, är ett modernt företag inom jord- och skogsbruk. Med en tradition av innovation och hållbarhet, arbetar vi för att bevara och utveckla våra resurser för framtida generationer. Vi är idag 20 anställda som arbetar inom våra verksamhetsområden skog, lantbruk, fastigheter, energi samt förskola.
Nu söker vi Erfaren Snickare.
Vill du arbeta med allt från kulturbyggnader till flerfamiljshus? På vårt vackra gods i Skåne söker vi en driven snickare som vill vara del av ett litet, tight team som ansvarar för drift och underhåll av ett fascinerande fastighetsbestånd!
Arbetsbeskrivning Hos oss får du jobba med ett unikt fastighetsbestånd som sträcker sig från historiska kulturbyggnader till flerfamiljshus. Som en del av vårt lilla team blir du en viktig pusselbit där alla bidrar, och ingen dag blir den andra lik! I den här rollen kommer du utöver dina arbetsuppgifter med byggprojekt också att vara ansvarig för vatten och avlopp samt arbetsmiljöplanering. Du får därför chansen att utvecklas genom att lära dig eller fördjupa dina kunskaper inom dessa områden. Men självklart består dina arbetsuppgifter även av, att tillsammans med gruppen, sköta allt underhåll för Trolleholms samtliga fastigheter. Du växlar därför mellan mer komplexa uppgifter och den dagliga driften.
Vem är du?Vi letar efter en snickare med passion för kvalitet och variation, och som har erfarenhet från fastighetsförvaltning. Du trivs med brett fastighetsbestånd och tycker det låter spännande att arbeta med allt från kulturbyggnader till flerfamiljshus. Vi ser gärna att du har erfarenhet av vatten & avlopp, men saknar du det så är det viktigaste att du är intresserad av att lära dig. Har du dessutom kunskap och/eller erfarenhet av arbetsmiljöarbete är det extra meriterande.
Du är en person som trivs med varierande arbetsuppgifter av olika karaktär. Som person är du jordnära och enkel. Du är den som ser vad som behöver göras och värnar om att gruppen ska göra ett bra arbete tillsammans. Flexibilitet och samarbetsförmåga är därför egenskaper som vi värderar högt.
Vi erbjuderSom snickare hos oss kommer du att arbeta med spännande snickeriarbeten på allt från historiska byggnader till lägenheter. Du får utveckla dina färdigheter inom VVS, arbeta med renoveringsprojekt från start till mål, och vara del av ett engagerat team som sköter hela driften tillsammans.
Då vi är ett mindre företag men med många olika verksamheter, är all personal informerad och delaktig i vad som händer på godset vilket ger en god förståelse för flödet.
Denna rekryteringsprocessI denna rekrytering samarbetar vi med HIREQ. För frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
