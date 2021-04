Erfaren sjuksköterska till Hjärtintensiven! - Capio Sverige AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-03Capio S:t Görans Sjukhus ingår i en av Europas ledande vårdkoncerner, Ramsay Santé, och är det första och enda privat drivna akutsjukhuset i Sverige. Sjukhuset är centralt beläget på Kungsholmen i Stockholm och har cirka 2 300 anställda, 340 vårdplatser och vi tar emot drygt 290 000 besök om året. Tidningen Dagens Medicin har utsett Capio S:t Görans Sjukhus till "Bästa mindre sjukhus 2019".Vår vision är att driva framtidens sjukvård, att ge bättre vård genom att lära, utmana och förnya. Våra värderingar är "Du är viktig - din åsikt gör skillnad", "Vi är nyfikna och modiga" och "Vi vill alltid bli bättre". Vi har en attraktiv poänglönemodell, "S:t Göranmodellen", och erbjuder en mängd förmåner för medarbetare via vår förmånsportal Benify, bland annat friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år och tillgång till ett gratis gym. Vi kan även erbjuda nybyggda personalbostäder nära sjukhuset.HjärtklinikenHjärtkliniken består av flera vårdavdelningar (ischemi, hjärtsvikt och arytmi), samt andra enheter som erbjuder utredning och behandling (angio/PCI, EKO, pacemaker).Vi uppmuntrar till rotation för att få en bredare kompetens.HjärtintensivvårdsavdelningenPå våra två HIA-1 platser vårdas de svårast sjuka hjärtpatienterna. Vi har möjlighet till extra övervakning/provtagning och behandling genom artärnål, potenta läkemedel, NIV och ett kompetent multiprofessionellt vårdteam kring patienten.Utöver de två HIA-1 platserna, vårdas på de tio andra vårdplatserna hjärtpatienter som har behov av övervakning och vård inom ischemi, arytmi och hjärtsvikt. Vi har en kompetensmodell som innebär att du kontinuerligt utvecklar din kompetens inom kardiologi. Vi erbjuder utbildningar både internt, externt och på högskolenivå.Vi lägger önskeschema, tillämpar ett mycket förmånligt poängavtal som innebär högre ersättning och arbetstidsförkortning vid nattarbete, alternativt anställning i AB med arbetstidsförkortning och nattillägg för dig som bara vill arbeta natt.2021-04-03Som erfaren sjuksköterska med erfarenhet av hjärtsjukvård, har du en viktig position i det multiprofessionella teamet. Dina bedömningar och åtgärder bidrar till en personcentrerad vård av hög kvalitet.Din bedömning som sjuksköterska bidrar till den medicinska bedömningen som ger patienten personcentrerad vård:- Bedömning av behov kring specifik omvårdnad, undersökning och behandling- Bedömning av hjärtövervakning, aytmi- och ST, via kontinuerlig hjärtövervakning för inneliggande patient, samt rådgivning via FRAPP till ambulans- Bedömning och behandling av specifika tillstånd med behov av artärnål, NIV, täta kontroller av vitalparametrar (NEWS) och åtgärder utifrån detta- Bedömning av vårdnivå utifrån patientens behov- Iordningställande och administration av potenta läkemedel- Information och patientdelaktighetVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet av hjärtsjukvård eller annan akutsjukvård. Du önskar arbeta treskift alternativt mestadels natt eller endast natt.Du tycker om att arbeta i team, är trygg i din roll och har ett smidigt och konstruktivt sätt gentemot arbetskamrater. Genom bra kommunikation, samarbete och hög kompetens är du delaktig i att utveckla en positiv arbetsmiljö och patientsäkerhet.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid50-100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-06-07Capio Sverige AB5671260