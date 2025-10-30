Erfaren platschef? Se hit!
2025-10-30
Platschef Bygg & Anläggning
Vi söker en engagerad och driven Platschef till vårt team inom bygg och anläggning. Hos oss får du möjlighet att leda projekt från start till mål och vara en nyckelperson i att utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp bygg- och anläggningsprojekt
Ansvara för att projekt genomförs enligt tidplan, budget och kvalitetskrav
Leda och motivera medarbetare samt samordna underentreprenörer
Ha löpande kontakt med beställare, leverantörer och myndigheter
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter följsProfil
Högskoleutbildning inom bygg och anläggning (180 hp).
Meriterande med erfarenhet som platschef, arbetsledare eller liknande roll
Goda kunskaper i entreprenad juridik, arbetsmiljö och byggprocesser
Van vid att arbeta strukturerat med planering, budget och uppföljning
Ledaregenskaper som präglas av tydlighet, engagemang och samarbetsförmåga
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med stort eget ansvar
Möjlighet att växa och utvecklas inom bolaget
En organisation med korta beslutsvägar och god laganda
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Vill du vara med och bygga framtiden tillsammans med oss? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: info@lbbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundby Bygg & Fastighetsservice AB
(org.nr 559214-2169)
Bror Nilssons Gata 12 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Jobbnummer
9580921