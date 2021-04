Erfaren medarbetare till Audit & Assurance i Luleå - Deloitte AB - Administratörsjobb i Luleå

Prenumerera på nya jobb hos Deloitte AB

Deloitte AB / Administratörsjobb / Luleå2021-04-12Erfaren medarbetare till Audit Assurance i LuleåVill du bli en del av vårt framgångsrika team med branschens mest nöjda klienter? Hos oss får du stora möjligheter att utvecklas genom arbete med såväl stora som små och medelstora bolag i olika branscher. Utöver att vara med och driva din egen utveckling så ges du även möjligheten att vara med och utveckla vår verksamhet. Det innebär att du till exempel får ansvar för mer juniora kollegor och deras klientleveranser parallellt med dina egna klientuppdrag. Du får driva och utveckla våra befintliga klientrelationer och aktivt arbeta med försäljningsarbetet genom att upprätta nya affärsrelationer. Du får även vara med och utveckla morgondagens innovativa och moderna revisionstjänster på en starkt föränderlig marknad. Som medarbetare hos Deloitte är du en del av världens största konsult- och revisionsnätverk.Vi sökerVi söker dig som har en ekonomexamen och minst 3-4 års erfarenhet av arbete med revision. Du får gärna vara auktoriserad revisor. Du har intresse av att jobba med revision och rådgivning till såväl stora som små bolag, både privatägda och publika bolag. Du har en stark drivkraft, ledaregenskaper och samarbetar bra med dina kollegor. Du tycker om att påverka din egen arbetssituation och tar ansvar för din egen utveckling. Du brinner för klientservice och har en god analytisk förmåga, ett affärsmässigt tänkande samt förmåga att etablera förtroendefulla kontakter. Du är även öppen för förändring och att hitta nya innovativa lösningar.Vi erbjuderDu får arbeta i ett spännande och utmanande affärsklimat där du har stora möjligheter till erfarenhetsutbyte, utbildning och personlig utveckling. Du får vara en del av ett företag som har stora framgångar på marknaden. Vi erbjuder även;tillgång till ett globalt nätverk av erfarna kollegor,frihet och möjlighet att utveckla dig själv, våra klienter och vår verksamhet,en spännande mix av klientuppdrag,stora möjligheter till erfarenhetsutbyte, utbildning och utveckling,en miljö där alla delar med sig av sina erfarenheter och kompetenser,en coach som stöttar din karriär och hjälper dig att ta tillvara dina styrkor.2021-04-12Du ansöker online. Din ansökan ska bestå av ett personligt brev, CV och betygskopior från högskola/universitet. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt.Som ett kvalitativt led i Deloittes rekryteringsprocess genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare, trygga arbetsmiljön för våra medarbetare och möta regelkrav. Processen för bakgrundskontroller genomförs i samarbete med ToFindOut. https://tofindout.se/sv/faq/ Frågor?Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Camilla Backlund, Director Audit, 073-823 37 37. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Maria Gabrielsson på Human Resources, telefon 073-397 11 48.Vi ser fram emot din ansökan!What impact will you make?På Deloitte gör ditt arbete en meningsfull skillnad, varje dag, medan du växer i en inkluderande företagskultur av samarbete och hög prestation. Utöver att skapa lösningar strävar vi efter att göra en positiv och avgörande skillnad för andra i vår omgivning, våra klienter och samhället. På Deloitte hittar du tidigare dolda möjligheter att lyckas och inser din fulla potential.Sista dag att ansöka är 2021-05-12Deloitte AB5686566