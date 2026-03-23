Erfaren lastbilsmekaniker sökes
Add-Up Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Falköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Falköping
2026-03-23
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Add-Up Bemanning AB i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren lastbilsmekaniker för dagtidsarbete till vår kunds verkstad. Rollen omfattar service, underhåll och reparation av lastbilar och tunga påbyggnader samt nära samarbete med verkstadsteamet för att säkerställa hög kvalitet, driftssäkerhet och nöjda kunder.
Utföra service, felsökning och reparation av mekaniska och elektroniska system på lastbilar och påbyggnader enligt arbetsorder och tillverkaranvisningar.
Montera och anpassa påbyggnader, hydraulik, pneumatik och tillbehör; läsa och följa ritningar och monteringsanvisningar.
Utföra provkörningar och funktionstester samt verifiera åtgärders funktion och säkerhet innan leverans.
Genomföra svets- och plåtarbeten i förekommande mån samt samarbeta med övriga yrkesgrupper för att lösa komplexa uppgifter.
Dokumentera utfört arbete, rapportera avvikelser och följa företagets rutiner för kvalitet, miljö och säkerhet.
Bidra i förbättringsarbete för att effektivisera processer, öka kvaliteten och minska spill och omarbete.
Vårda och underhålla verktyg, mätinstrument och arbetsplatser samt bidra till en säker och ordnad arbetsmiljö.
Krav och kvalifikationer
Flera års dokumenterad erfarenhet som lastbilsmekaniker eller arbete med tunga fordon och påbyggnader.
God kunskap om fordonets mekanik, hydraulik och grundläggande elsystem; erfarenhet av felsökning och diagnostik.
Erfarenhet av montering och anpassning av påbyggnader samt förmåga att läsa ritningar och arbetsorder.
Svetskunskaper och praktisk vana av plåtarbeten är meriterande.
Relevant certifiering eller behörighet (t.ex. truckkort, traverskort) är meriterande.
Goda kommunikationsfärdigheter i svenska, både muntligt och skriftligt, för intern samverkan och dokumentation.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, lösningsorienterad, serviceinriktad och som trivs med praktiskt arbete. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för kvalitet och säkerhet samt samarbetar väl i team. Vidare är du flexibel och kan prioritera uppgifter för att möta leveranstider.
Anställningsvillkor och ansökan
Tjänsten är heltid och förlagd till dagtid i vår verkstad. Möjligheter till överanställning efter inhyrning. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, skicka därför gärna din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7445111-1907635". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Add-Up Bemanning AB
(org.nr 559086-7973), https://addupbemanning.teamtailor.com
Terminalgatan 3 (visa karta
)
521 36 FALKÖPING Arbetsplats
Addup bemanning Jobbnummer
9813518