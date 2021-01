Erfaren lagerarbetare med vana att arbeta i Jeeves - Uniflex Sverige AB - Lagerjobb i Stockholm

Uniflex Sverige AB / Lagerjobb / Stockholm2021-01-222021-01-22Vi söker dig som är redo för nästa steg i din karriär! Denna tjänst kommer erbjuda ett varierat lagerarbete med mycket ansvar och möjlighet till utveckling. Kundföretaget är beläget i västerort/Stockholm och bedriver verksamhet inom elektronikproduktion.Arbetsuppgifterna är varierande och består delvis av diverse vanliga lagersysslor så som orderplock, packning och hantering av in- och utleveranser. Utöver detta kommer du även arbeta med bokning av leveranser, returhantering, kvalitetskontroller, kundkontakt samt all övrig lageradministration. Arbetet sker i systemet Jeeves.Vi ser att du som söker har mist två års erfarenhet av lagerarbete gärna på ett mindre lager med varierande arbetsuppgifter. Man behöver förståelse för helheten. Det är mycket viktigt att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i lagerhanteringssystem, med fördel Jeeves men även andra större system kan fungera. Truckkort A och B är ett krav även om truckkörning är en mycket liten del av det dagliga arbetet. Du talar och skriver obehindrat på svenska samt engelska.Vi ser att du är en självgående och stabil person ett gott sinne för ordning och reda. Du är bra på att organisera, se utvecklingsmöjligheter och ta initiativ. Du behöver vara driven och prestigelös samt ha ett öga för detaljer och prioritering.Arbetsplatsen är belägen i västerort och det går lätt att ta sig till med kollektivtrafik. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag och uppdraget kommer starta så snart vi hittat rätt kandidat. Detta uppdrag är en inhyrning så du kommer anställas av Uniflex.Då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum därför rekommenderar vi att du ansöker redan idag!Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:KollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-02-04Uniflex Sverige AB5537397