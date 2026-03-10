Erfaren fönsterputsare sökes Göteborg

Lödöse Städ AB / Servicepersonaljobb / Lilla Edet
2026-03-10


Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, yrkesstolthet och god service står i centrum? Vi söker nu en erfaren fönsterputsare som vill bli en del av vårt team och bidra till att leverera skinande resultat till våra kunder i Göteborg med omnejd.
Hos oss får du ett varierande arbete där du möter både privatpersoner och arbetar med fönsterputs i olika miljöer. Vi värdesätter noggrannhet, ansvar och ett professionellt bemötande.

Om tjänsten
Arbetet innebär fönsterputs hos privatpersoner, företag samt byggen i Göteborg med omnejd. Arbetet sker ofta självständigt ute hos kund, men du är samtidigt en del av ett team där vi samarbetar och hjälps åt när det behövs.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fönsterputs

Har erfarenhet av byggputs

Är noggrann och har ett öga för detaljer

Är serviceinriktad och trivs i mötet med kunder

Kan arbeta både självständigt och i team

Är ansvarsfull och pålitlig

Har B-körkort (krav)

Vi erbjuder:
Ett stabilt arbete i ett växande företag

Trevliga kollegor och god arbetsmiljö

Varierande arbetsdagar

Möjlighet att utvecklas inom företaget

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: jobb@lodosestad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fönsterputsare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lödöse Städ AB (org.nr 556621-1842)
Majstångsgatan 11 (visa karta)
414 72  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9786514

