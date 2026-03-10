Erfaren fönsterputsare sökes Göteborg
Lödöse Städ AB / Servicepersonaljobb / Lilla Edet Visa alla servicepersonaljobb i Lilla Edet
2026-03-10
, Trollhättan
, Orust
, Stenungsund
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lödöse Städ AB i Lilla Edet
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, yrkesstolthet och god service står i centrum? Vi söker nu en erfaren fönsterputsare som vill bli en del av vårt team och bidra till att leverera skinande resultat till våra kunder i Göteborg med omnejd.
Hos oss får du ett varierande arbete där du möter både privatpersoner och arbetar med fönsterputs i olika miljöer. Vi värdesätter noggrannhet, ansvar och ett professionellt bemötande.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Arbetet innebär fönsterputs hos privatpersoner, företag samt byggen i Göteborg med omnejd. Arbetet sker ofta självständigt ute hos kund, men du är samtidigt en del av ett team där vi samarbetar och hjälps åt när det behövs.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fönsterputs
Har erfarenhet av byggputs
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Är serviceinriktad och trivs i mötet med kunder
Kan arbeta både självständigt och i team
Är ansvarsfull och pålitlig
Har B-körkort (krav)
Vi erbjuder:
Ett stabilt arbete i ett växande företag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Varierande arbetsdagar
Möjlighet att utvecklas inom företagetSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: jobb@lodosestad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fönsterputsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lödöse Städ AB
(org.nr 556621-1842)
Majstångsgatan 11 (visa karta
)
414 72 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9786514