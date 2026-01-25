Erfaren Fönsterputsare Sökes
Putsväck Fönsterputs AB söker nu en erfaren fönsterputsare till en heltidstjänst.
Tjänsten ska tillsättas senast 13/3-2026.
Som fönsterputsare hos oss arbetar du med fönsterputsning i första hand hos privatkunder, men även uppdrag hos företag. Du ska kunna arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor, med fokus på kvalitet, tempo och kundservice.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Fönsterputsning utvändigt och invändigt
Putsning av uterum, övervåningar och mer avancerade objekt
Kundkontakt och service på plats
Arbeta med både traditionella metoder och modern utrustning
Vi söker dig som
Vi söker dig som är säker i yrket och som förstår att arbete i privata hem kräver både kvalitet, gott bemötande och ett högt ansvarstagande.Kvalifikationer
Erfarenhet av fönsterputsning (flera år eller motsvarande kompetens)
B-körkort
Du är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Du kan arbeta i ett bra tempo utan att tumma på kvalitet
Meriterande:
Erfarenhet av rentvattensystem / ultrarent vatten
Erfarenhet av arbete på högre höjd eller större objekt
Vi erbjuder
Hos Putsväck får du en arbetsplats där vi tar yrket på allvar och där du får rätt förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb.
Heltidstjänst
Fast månadslön + provision + flextid
Bra kollegor och en positiv arbetsmiljö
Modern utrustning och professionella arbetsmetoder
Placering
Vi utgår främst från Höganäs eller hemifrån och arbetar i hela Skåne och Halland.
