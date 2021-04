Erfaren Ekonomikonsult - One Economy AB - Organisationsutvecklarjobb i Linköping

One Economy AB / Organisationsutvecklarjobb / Linköping2021-04-07UCS One Economy är ett engagerat och nytänkande bolag som verkar efter orden förtroende, engagemang och samarbete. Företaget genomsyras av glada medarbetare och en god sammanhållning - en arbetsplats där vi hjälper varandra. Som medarbetare på UCS One Economy erbjuds du möjlighet att specialisera dig inom olika affärsområden och du ges stor möjlighet att påverka och utvecklas inom bolaget.2021-04-07Som ekonomikonsult hos oss arbetar du självgående eller i team med löpande bokföring, bokslutsarbete, upprättande av årsredovisningshandlingar och rådgivning. Du arbetar mot olika branscher och hanterar såväl nya som befintliga kunder. Tack vare ditt starka kundfokus och målmedvetna intresse att lösa problem utvecklar du fina kundsamarbeten.Vi kan utlova varierande och spännande uppdrag med kunder som sträcker sig över hela spannet från ägarledda till börsnoterade bolag. Vårt erbjudande till företag är att outsourca hela eller delar av sin ekonomifunktion till oss, alternativt använda oss som interimslösning för olika ekonomitjänster, allt ifrån ekonomichefsroller till assistentroller.Önskade kvalifikationerVi ser att du som söker har minimum tre års erfarenhet av byråarbete alternativt en roll som innefattar redovisning på en ekonomifunktion. Har du dessutom en högskoleutbildning inom ekonomi är det meriterande. Du arbetar idag självständigt med redovisningsarbete och besitter den kunskap som krävs för att färdigställa period- och årsbokslut. Du har goda systemkunskaper och meriterande är erfarenhet av redovisningsprogrammen Fortnox och Visma. Du tar ansvar för ditt arbete och efter introduktion kan du arbeta självständigt gentemot dina kunder.För att trivas i rollen är du en strukturerad, noggrann och driven person som får saker gjorda. Du uppskattar kundrelationer och är genuint intresserad av att hitta digitala lösningar och effektiva arbetssätt, något du gör tillsammans med ditt engagerade och servicemedvetna team. Du är flexibel och kan anpassa dig utifrån olika arbetssätt, rutiner och system samtidigt som du har förmågan att se förbättringsåtgärder.UCS One Economy är ett företag i framkant när det gäller digitalisering och affärsmodeller. Här värnar vi om den anställdes välmående och erbjuder fina förmåner som god pensionsplan, möjlighet till utveckling, kortare arbetsdag under sommaren samt både friskvårdstimme och friskvårdbidrag.Företaget består av regionens tre framstående redovisningsbyråer Ekonomiservice, CENT Ekonomi och Smedjan Ekonomikonsult som gått samman med ambitionen att vara det självklara valet av ekonomileverantör. Namnet står för den gemensamma visionen att bli regionens främsta helhetsleverantör inom ekonomi och lön. One Economy erbjuder förutom traditionella tjänster på en redovisningsbyrå även inom affärssystem samt utbildning.Sista dag att ansöka är 2021-05-06One Economy ABTeknikringen 4A58330 Linköping5677361