Erfaren Drifttekniker/styr & Regler Till Primär I Göteborg - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Driftmaskinistjobb i Göteborg

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Driftmaskinistjobb / Göteborg2021-04-15Är du en utbildad och erfaren drifttekniker? Har du dessutom erfarenhet inom Styr & Regler? Då är du den vi söker!Primär är en koncern bestående av tidigare Estate Service Management, Primär fastighetsförvaltning och Fervent cleaning Company som nu verkar under det gemensamma varumärket Primär. Primär har just nu många spännande uppdrag på gång i deras verksamhet i Väst och behöver därför utöka personalstyrkan med en kvalificerad Drifttekniker med placeringsort Göteborg.Som kvalificerad Drifttekniker hos Primär ingår du i en grupp av tekniker och ansvarar tillsammans med övriga i gruppen för åtaganden i deras uppdrag mot våra kunder. Du ansvarar för den dagliga driften, vilket innebär operativt arbete som Drifttekniker såsom:Tillsyn-skötsel samt FU enligt avtal med kundAlla typer av förekommande åtgärder och service på värme samt ventilationsanläggningarFelsökning på Styr och regleranläggningarSamordna samt vid behov leda arbete internt vid framtagning av enklare offerter och genomförande av uppdragFölja upp genomförda uppdrag som UE utförtBevaka och genomföra myndighetsbesiktningarAnsvara för inmatning och genomföra analyser i AO systemAtt dokumentera och uppdatera tekniska rapporter till kundMedverka vid statusbesiktningar vid behovTjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen men du får en anställning hos Primär. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda på kontorstider. Start för tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse.2021-04-15För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du:Är utbildad drifttekniker med flera års erfarenhet inom liknande rollerErfarenhet inom Styr & Regler samt Elbehörighet är mycket meriterandeHar god kännedom om energioptimering i fastigheterKan förstå sambandet mellan de olika systemen i en fastighetHar grundläggande datorkunskaperB-KörkortSom person är du serviceinriktad och tycker om kundkontakter, är engagerad och kan jobba både självständigt och i team med dina kollegor. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälp andra och du anstränger dig i att leverera bra lösningar. Som person är du ansvarsfull, ordningsam, strukturerad och du följer upp dina åtaganden både mot kund samt entreprenörer. Du är van att snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter, prioritera och lösa problem i högt tempo.På Primär arbetar man utifrån deras värderingar MER; Mål-medveten, Engagemang och Respektfull och ser gärna att du delar dessa värderingar med dom. Vidare uppskattar vi att du som person är nyfiken och positiv, har initiativförmåga och kan skapa positiva kontakter såväl internt som externt.Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-31Studentconsulting Sweden AB (Publ)5695421