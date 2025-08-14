Erfaren bilplåtslagare

Kristinehamnslacken AB / Tunnplåtslagarjobb / Kristinehamn
2025-08-14


Publiceringsdatum
2025-08-14

Beskrivning
Är du en bilskadereparatör som vill arbeta i en modern verkstad med bra gemenskap? Hos oss får du arbeta med varierande skadejobb och använda din kompetens fullt ut.

Arbetsuppgifter
Reparera krockskador på personbilar

Demontera och montera karossdelar

Säkerställa att reparationerna håller högsta kvalitet

Samarbeta nära med lackerare och andra i verkstaden

Kvalifikationer
B-körkort

Svenska i tal och skrift

Goda kunskaper i bilskadereparation

Meriterande:
Erfarenhet av moderna mät- och riktverktyg

Certifieringar inom bilskadereparation

Om dig:
Du är noggrann, ansvarsfull och har öga för detaljer. Du trivs i ett team men kan även arbeta självständigt.
Vi erbjuder:
Fast heltidsanställning

Konkurrenskraftig lön baserat på erfarenhet

Möjlighet till vidareutbildning och certifiering

God arbetsmiljö och trevliga kollegor

Anställningsform:
Tillsvidare, heltid
Arbetsplatsens adress:
Televägen 9, 681 42 Kristinehamn

Tillträde
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till mia@kristinehamnslacken.se. Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: mia@kristinehamnslacken.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kristinehamnslacken AB (org.nr 556694-9110)
Televägen 9 (visa karta)
681 34  KRISTINEHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mia Pettersson
mia@kristinehamnslacken.se

Jobbnummer
9458393

