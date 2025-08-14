Erfaren bilplåtslagare
2025-08-14
Är du en bilskadereparatör som vill arbeta i en modern verkstad med bra gemenskap? Hos oss får du arbeta med varierande skadejobb och använda din kompetens fullt ut.Arbetsuppgifter
Reparera krockskador på personbilar
Demontera och montera karossdelar
Säkerställa att reparationerna håller högsta kvalitet
Samarbeta nära med lackerare och andra i verkstadenKvalifikationer
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i bilskadereparation
Meriterande:
Erfarenhet av moderna mät- och riktverktyg
Certifieringar inom bilskadereparation
Om dig:
Du är noggrann, ansvarsfull och har öga för detaljer. Du trivs i ett team men kan även arbeta självständigt.
Vi erbjuder:
Fast heltidsanställning
Konkurrenskraftig lön baserat på erfarenhet
Möjlighet till vidareutbildning och certifiering
God arbetsmiljö och trevliga kollegor
Anställningsform:
Tillsvidare, heltid
Arbetsplatsens adress:
Televägen 9, 681 42 KristinehamnTillträde
Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till mia@kristinehamnslacken.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: mia@kristinehamnslacken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamnslacken AB
(org.nr 556694-9110)
681 34 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mia Pettersson mia@kristinehamnslacken.se Jobbnummer
9458393