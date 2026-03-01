Erfaren barnskötare/Fritidsledare
Det behövs den bästa personalen för att ha den bästa skolan. Är du en av dem?
Rälsen AB är ett friskoleföretag som driver små enheter, främst i Sollentuna. Rälsen åk 4-9 är en enhet inom Rälsen AB och det går ca 150 elever på skolan. Skolan ligger i Rotsunda, Sollentuna ca 10 minuter från pendeltågsstationen.
Vår verksamhet genomsyras av småskalighet. Vår litenhet är vår storhet. Arbetet är elevnära med ett tydligt fokus på elevernas lärande. Vi arbetar också aktivt för att förebygga mobbning och att stärka elevernas självkänsla. Undersiningen är varierad och vi arbetar med såväl böcker som digitala verktyg.
Vi söker en erfaren barnskötare/fritidsledare till vårt fritidshem för elever i åk 4-6. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i skola under dagtid med att ge stöd till elever och på eftermiddagstid genomföra olika aktiviteter på fritidshemmet. Det är viktigt att du kan ta eget ansvar för att planera upp aktiviteter på fritidshemmet och genomföra andra andra vanligt förekommande uppgifter på fritidshemmet.
Vi söker en barnskötare/fritidsledare som har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Du är initiativrik, ansvarstagande, lösningsinriktad och har lätt för att samarbeta.
I uppdraget ingår det en del utevistelse så du måste tycka om att vara utomhus.
Intervjuer kommer ske fortlöpande.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: annika.ekman@ralsen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rälsen AB
(org.nr 556452-4220)
Staffans Väg 13 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Rälsen 4-9 Kontakt
Rektor
Annika Ekman annika.ekman@ralsen.se 0812134751 Jobbnummer
9769712