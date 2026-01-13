Environment Specialist till Husqvarna Group!
2026-01-13
Till Husqvarna Group, söker vi nu en Environment Specialist. Här får du chansen att bli en nyckelspelare i företagets hållbarhetsarbete och bidra till att forma miljöprofilen på Husqvarnas olika anläggningar runt om i Sverige.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Environment Specialist kommer du att spela en central roll för att säkerställa att Husqvarna Groups verksamhet uppfyller och överträffar miljölagstiftningen. Du ansvarar för att driva hållbarhetsarbetet framåt och implementera miljöledningssystem på de svenska anläggningarna. Vi söker dig som har en god förmåga att driva och implementera miljömål effektivt, och som trivs att arbeta i en global organisation med stora kontaktytor. Du kommer nämligen behöva vara proaktiv och effektiv i ditt arbetssätt, samt ha en förmåga att söka kontakt och bygga relationer såväl internt som externt.
Du erbjuds Vi erbjuder en stimulerande roll där du får stor möjlighet att påverka och utveckla Husqvarna Groups miljöarbete i Sverige. Du blir en del av ett engagerat team med goda utvecklingsmöjligheter och en chans att bidra till ett mer hållbart företag.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett övergripande ansvar för miljöfrågor inom Husqvarna Group i Sverige, med fokus på att säkerställa regelefterlevnad, driva hållbarhetsinitiativ och implementera miljöledningssystem på våra produktionsanläggningar.
• Ansvara för efterlevnad av Miljöbalkens lagkrav.
• Rapportera och följa upp miljövillkor för koncernens anläggningar.
• Implementera och upprätthålla ISO 14001-standarder.
• Utveckla och integrera miljömål i verksamheten.
• Samordna och optimera miljöledningssystem.
• Hantera energiledningssystem.
• Ansvara för intern rapportering av hållbarhetsarbete.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskoleexamen i "Environmental Science" eller likvärdigt
• Har mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, då det krävs i det dagliga arbetet
• Har kunskap om Miljöbalken och dess tillämpning.
• Har en god förståelse för och erfarenhet av ISO 14001.
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av en liknande roll
• Grundläggande kunskap inom miljöledning (t.ex. från relevanta kurser).
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår. Varaktighet, arbetstid, etc.
