Entreprenadingenjör
2025-12-18
Vi söker en entreprenadingenjör till Helsingborg. Vi söker nu dig som med din expertis och ditt engagemang vill vara med oss på resan och driva våra projekt framåt. Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som entreprenadingenjör är du en av våra nyckelpersoner i projekt och jobbar nära projektchef och platschef. Ditt huvuduppdrag är att stötta med projektadministration, vilket bland annat innebär produktionsplanering, kontraktsadministration, entreprenadjuridik och att hantera ekonomiska regleringar samt att vara med i kalkylarbeten och vid inköp. Du kommer även att förbereda och delta i byggmöten, ha kontakt med beställarombud och hantera prognoser.
Tjänsten erbjuder många sociala kontakter, utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Kvalifikationer
Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av entreprenadverksamhet med fokus på projektadministration
God förståelse för anbudsarbete, kontrakt och ekonomiska flöden.
Kunskap inom kalkyl och anbud (gärna MAP), projektekonomi och produktionsplanering.
Erfarenhet av entreprenad- och inköpsjuridik (AB, ABT, ABM, ABK) samt kontraktsadministration, ÄTA-hantering och AMA.
Meriterande om du har arbetat med planeringsverktyg (t.ex. PlanCon)
B-körkort samt tillgång till egen bil.
Vi söker dig som trivs med att arbeta administrativt, som har god struktur samt har ordning och reda i ditt arbete. Du är även kommunikativ, engagerad, analytisk, lösningsorienterad, och noggrann.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Tillsvidare, med sex månaders provanställning.
Placering: Nordvästra Skåne med utgångspunkt Helsingborg
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Arbetschef Marie Jannesson: marie.jannesson@peab.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Rekryterare Frida Thorén: frida.thoren@peab.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
