2025-08-14
Är du sugen på nya utmaningar? Nu söker vi på avdelningen för Digitala strategier vår nya enterprisearkitekt.
Du kommer att tillhöra ett team som arbetar med funktioner inom arkitektur, digitalisering, bredbandskoordinering och GIS analys.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Om jobbet
Kunskapen om hur Region Blekinges digitala landskap hänger ihop och används är viktig. Enterprisearkitekten stödjer verksamheten genom att se organisationens behov i ett större sammanhang genom verksamhet, information, mobilitet och infrastruktur. Som redskap används en tydlig arbetsmetod med ett tillhörande ramverk för arkitektur. Enterprisearkitekten har det övergripande ansvaret att beskriva och utforma de strategiska och taktiska förändringar som krävs för att säkerställa en organisation i digital omställning. Ansvarar även för att planera och ha en helhetssyn över organisationens strategiska förmågor.
Enterprisearkitektens uppgifter är att
- se organisationen ur ett förmågeperspektiv
- vara delaktig i arkitekturstyrningen med forum och råd
- förstå hur processer, organisation och teknik hänger ihop och samverkar
- kunna se lösningar på ett problemområde och göra det komplicerade enkelt
- omsätta organisationens strategiska mål till en fungerande arkitektur som stödjer verksamhetsutvecklingen genom digitalisering.
- ta fram arkitekturleverabler såsom målarkitekturer, referensarkitekturer, strategier, styrande principer, gap-analyser
- omvärldsbevaka inom digital omställning
Om dig
- Vi söker dig med högskoleutbildning med inriktning inom teknik, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Vi söker dig som arbetar eller har arbetat med arkitektur och har tidigare erfarenhet att etablera arkitektur i en större organisation.
- Vi söker dig med stor förståelse för hur en organisation behöver förändras genom digitalisering.
- Det är meriterande om du har certifiering inom arkitektur.
- Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med något arkitekturramverk.
- Det är meriterande om du har flera års erfarenhet av större och komplexa tekniska lösningar inom IT-infrastruktur, systemutveckling, informationsarkitektur och förvaltning.
- Det är meriterande om du har arbetat med begrepp, principer och metoder för utformning av arkitektur.
- Det är meriterande om du har goda kunskaper i analys, modellering och beskrivning av arkitektur.
- Du är bekväm med att framföra arkitektur- och digitaliseringsfrågor inför större grupper.
Generella kvalifikationer:
Du är självgående, har ett naturligt driv och engagemang, samt har lätt för att samarbeta.
Du är bekväm med att prata inför större grupper.
Du kan leda arbetet i mindre grupper och få gruppens samlade energi att röra sig framåt mot det gemensamma målet.
Du har en stark ansvarskänsla och trivs med att jobba i en föränderlig värld där du snabbt får sätta dig in i nya problem och teknologier.
Du uttrycker dig väl både i tal och skrift, på både svenska och engelska.
Vi förväntar oss att du håller dig kontinuerligt uppdaterad genom internt samarbete och omvärldsbevakning.
Inom affärsområdet finns en värdegrund som alla ska känna till och arbeta utifrån. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är placerad i Karlskrona, men resor förekommer inom hela Blekinge län, då sjukhusen är placerade på två orter. Vissa arbetsresor utanför länet förekommer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Digitaliseringsenheten har ett strategiskt övergripande ansvar för samordning, omvärldsbevakning och analys, planering och utveckling inom området digitalisering. Digitaliseringsenheten består av två avdelningar, avdelningen för e-tjänster och avdelningen för digitala strategier med totalt 30 medarbetare.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
