Enhetschef till utvecklingsuppdrag inom äldreomsorgen - Essunga kommun - Sjukvårdschefsjobb i Essunga

Essunga kommun / Sjukvårdschefsjobb / Essunga2021-04-13Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg.ArbetsplatsbeskrivningÄr du trött på stora organisationer med stuprör och sega strukturer? I Essunga är all vård och omsorg samlad i samma sektor och vi har bara en chefsnivå.Det ger korta beslutsvägar och en möjlighet att som enhetschef jobba med både operativa och strategiska frågor.Vi söker nu två enhetschefer som vill vara med och utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans med oss. Vi tror på att en äldreomsorg där vi möter varje människas behov är mest effektiv. Vi utgår ifrån hemmet och stärker det friska, med målet att nå ett så självständigt liv som möjligt. Alla ska känna sig trygga med att vi bara hjälper till med det man inte klarar av själv. Annars riskerar vi att göra människor sämre. Men det vi gör, det gör vi riktigt bra! Vi hittar smarta användningsområden för den nya tekniken så att vi kan hushålla med våra resurser och fokusera på det mänskliga mötet där det skapar värde för individen.Vi har redan idag en uppskattad äldreomsorg, med fina resultat i både brukarenkäter och medarbetarenkäter. Vi arbetar dock i nuläget på ett ganska traditionellt sätt - organisationen vi har idag är till stora delar insatsstyrd och inte riggad för att möta allt fler och mer komplexa behov i hemmet. Här behöver vi ta vara på det goda vi har och, med hjälp av dina erfarenheter och tankar, förädla vår organisation och våra arbetssätt för att möta den nya verkligheten. Visst låter det spännande?2021-04-13Vi söker nu två enhetschefer till äldreomsorgen. Tillsammans kommer ni två att ansvara för den samlade hemtjänsten i Essunga kommun och driva utvecklingen för framtidens behov. Hur uppdelningen er emellan ska se ut är en del av utvecklingsarbetet.Vi söker dig somHar högskoleutbildning inom socialtjänst, t ex socionom eller socialpedagogHar chefserfarenhet från äldreomsorgÄr van att driva förändringsarbeteSer helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.Kommunicerar på ett tydligt sätt. Har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap ochmänniskors olika förutsättningarSkapar engagemang och delaktighet i gruppenTar eget ansvar för sitt uppdragArbetar bra med andra människorÄr lösningsfokuseradVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-27Essunga kommun5687188