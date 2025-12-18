Enhetschef till utredningsenheten
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Vid årsskiftet kommer vi på individ och familjeomsorgen (IFO), avdelningen barn och unga, att genomföra en organisationsförändring för att möta den nya socialtjänstlagen. Efter förändringen kommer avdelningen att bestå av tre enheter; Första Linjen, Utredningsenheten samt Placering- och resursenheten. Hela avdelningen arbetar utifrån förhållningssättet Signs of Safety.
Vill du leda ett engagerat team och driva utvecklingen av Signs of Safety? Nu söker vi en enhetschef till vår utredningsenhet. Som enhetschef hos oss vägleder du barn- och ungdomsutredare och är med och skapar hållbara lösningar för barn och unga i Katrineholms kommun.
Hos oss får du:
* Stort inflytande i styrning och ledning
* Ett team med högt engagemang och arbetsglädje
* Nära samverkan och korta beslutsvägar
* Närhet till chef och kollegor i ledningsgrupp som stöd i ditt ledarskap
Vi är en liten kommun med stora möjligheter - här finns humor, omtanke och en kultur där vi hjälper varandra.Sök idag och bidra till en del av vårt lösningsfokuserade arbete.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett uppdrag att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål tillsammans med medarbetarna. I ditt arbete ansvarar du för verksamheten samt för personal, budget, och arbetsmiljö. Du hanterar både strategiska och operativa frågor som rör verksamhetsområdet. Med hjälp av två 1:e socialsekreterare leder och fördelar du det dagliga arbetet för medarbetarna. I ditt ledarskap är du närvarande och återkopplar och ser till att arbetsgruppen får rätt förutsättningar. Du motiverar och stärker medarbetarna genom stöd och handledning samt identifierar behov av kompetensutveckling, förbättrade arbetssätt och rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. För att klara uppdraget behöver du ha erfarenhet från myndighetsutövning inom IFO barn och unga samt god kunskap om lagstiftningen inom området, såsom SoL och LVU. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket, både i tal och skrift samt goda IT-kunskaper. B-körkort för manuell växellåda är ett krav då tjänsten innebär en del samverkan med externa parter både inom och utanför kommunen. Det är meriterande med vidareutbildning inom myndighetsutövning barn och unga samt önskvärt med kunskap och erfarenhet av Signs of Safety. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som chef inom individ- och familjeomsorgen (IFO) men det är inte ett krav.
Som chef är du van att leda och motivera medarbetare och förse dem med befogenheter som krävs för att effektivt nå verksamhetsmålen. Du har en förmåga att bidra till ett högt engagemang och skapa delaktighet i arbetet. Som person är du lyhörd och bra på att kommunicera och skapa ett gott samarbete med medarbetare, övriga chefer samt interna och externa parter.Vidare är du strukturerad i ditt arbete och identifierar samt organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter som leder till ett gott resultat. Du är självgående och driver dina processer framåt samt har en god förmåga att fatta de beslut som krävs samt anpassa dig när förutsättningarna förändras.
ÖVRIGT
I denna rekrytering använder vi även oss av arbetspsykologiska tester för att få en objektiv och fördjupad förståelse för hur du agerar i arbetsrelaterade situationer.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
