Enhetschef till Socialpsykiatrin
2025-09-04
Vill du ha ett meningsfullt arbete med intressanta arbetsuppgifter samt vara med och leda och utveckla Socialpsykiatrin i Örebro kommun? Nu söker vi nya kollegor till vårt härliga gäng!Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Som enhetschef inom Socialpsykiatrin leder och utvecklar du ditt ansvarsområde mot uppsatta mål genom att vara tydlig och inspirerande. Du främjar medarbetarnas utveckling och skapar de bästa möjligheterna för dem att ta eget ansvar samtidigt som du företräder kommunen som arbetsgivare, samverkar samt följer lagar och riktlinjer.
Som enhetschef ansvarar du för att verksamheten arbetar med brukarinflytande och håller god kvalitet. Du ansvarar även för att driva verksamheten på ett sätt som bidrar till delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. I rollen ingår också att samverka mellan olika grupper både inom och utom enheten, område och förvaltning. Vidare har man som enhetschef även ett uppdrag i att förnya och utveckla verksamheten utifrån behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• leda verksamheten mot uppsatta mål
• främja utveckling hos medarbetarna och skapa de bästa möjligheterna för dem att ta ett eget ansvar
• ansvara och driva utvecklingsfrågor och förändringsarbete
• ansvara för att kvalitetssäkra verksamheten
• företräda kommunen som arbetsgivare
• samverka samt följa lagar och riktlinjer
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen område funktionsstöd i Örebro Kommun ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS och enligt Socialtjänstlagen SoL). Organisationen styrs av politiska beslut och givna ekonomiska ramar. Varje område består av flera enhetschefer som leds av en verksamhetschef. Som nyanställd chef inom förvaltningen blir du tilldelad en mentor.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För att trivas som enhetschef hos oss är det viktigt att du är flexibel, strukturerad och lösningsfokuserad, du förhåller dig positiv och entusiastisk även i tuffa situationer. Du söker nya perspektiv och idéer, tar initiativ, sätter mål och arbetar uthålligt för att nå resultat. Du har god samarbetsförmåga och tar aktivt kontakt med andra för att bygga upp nya relationer och stärka befintliga. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du har ett nära ledarskap och bjuder in till dialog för att skapa delaktighet. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• högskole- /universitetsexamen om minst 180 hp som socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• B-körkort
• kunskap och erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar, alternativt annan liknande erfarenhet inom socialt arbete
Meriterande:
• kunskaper/erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
• erfarenhet från arbete i verksamheter med SoL/LSS-insatser
• chefserfarenhet med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvarTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 3
Övrig information
Som en del i urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
Om du erbjuds anställning i denna typ av verksamhet är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 18 september.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning
