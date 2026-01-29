Enhetschef till Ortopedavdelning i Malmö
2026-01-29
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i ett ledarskap med möjlighet att påverka, förändra och utveckla en av Sveriges största ortopediska verksamheter? Då ska du söka denna tjänst!
Verksamhetsområde (VO) ortopedi består av cirka 500 medarbetare fördelat inom öppen- och slutenvård. Öppenvården består av mottagningar med läkare, sköterskor, arbets- och fysioterapeuter samt sekretariat. Slutenvården består av tre avdelningar där vi arbetar i tvärprofessionella team. Verksamheten bedriver såväl högspecialiserad vård som bred ortopedisk verksamhet och har enheter i både Malmö och Lund. Vi fokuserar på vård, forskning och utbildning, vilket är grunden för en förbättrad vård och förhöjning av människors livskvalité.
Vill du bli vår nya chef och ingå i vårt kompetenta team?
Teamet som du kommer att leda är sjuksköterskor och undersköterskor med engagemang för arbetsplatsen och patienterna och som innehar en stor kompetens inom sina arbetsområden. Det är en grupp som är vana vid att arbeta självständigt och värderar frihet under ansvar men som samtidigt önskar en chef som är närvarande och kan stötta i att hantera de utmaningar som det stora patientflödet medför.
Ord från personalen:
• Hos oss på kommer du mötas av en grupp med hög kompetens inom högspecialiserad ortopedisk omvårdnad. Vi är en grupp som har arbetsglädje, högt i tak och gott samarbete mellan avdelningens alla yrkeskategorier. Med vår samlade kompetens gör vi alltid vårt yttersta för patienten, ett arbete som vi alla känner en stor stolthet över. Välkommen till oss!
Avdelningarna i Malmö är slutenvårdsavdelningar med inriktning på både akut och elektiv verksamhet. På avdelningen vårdas vuxna med ortopediska skador och vi har 24 vårdplatser. Verksamheten bedrivs i samverkan och i nära samarbete mellan avdelningarna. Vi arbetar med ständiga förbättringar i vardagen och alltid med fokus på personcentrerad vård.
Här kan du läsa mer om att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
Nu söker vi dig som i ett delat ledarskap vill bli enhetschef för en av avdelning och vill fortsätta driva vår verksamhet framåt!
Inom verksamhetsområde ortopedi arbetar vi övergripande för att skapa ett verksamhetsområde där alla personalgrupper trivs och har goda förutsättningar för samarbete och utveckling. En av dina viktigaste arbetsuppgifter som enhetschef är att arbeta för att skapa en god arbetsmiljö som gör att alla har arbetsglädje och gemensam respekt för varandra.
I rollen som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal och ekonomi och blir närmsta chef för undersköterskor och sjuksköterskor. Du kommer att ingå i verksamhetsområdets närledningsgrupp för slutenvård tillsammans med områdeschef, enhetschefer och sektionschefer. I närledningsgrupperna arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv för hela verksamhetsområdet med fokus på att driva verksamheten framåt. Du rapporterar till områdeschef, där arbetet sker i nära samråd. Du har ett tätt samarbete med andra enhetschefer och till ditt stöd har du HR-specialist, ekonom och verksamhetsutvecklare.
För att skapa goda förutsättningar och stöd i ditt ledaruppdrag erbjuder vi möjlighet till mentorskap, handledning, chefscoachning samt ledarskapsutbildning efter dina behov.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser det som en fördel om du har chefserfarenhet samt erfarenhet av att framgångsrikt leda förändringsarbete. Har du sedan tidigare lett strategiskt omvårdnadsarbete ser vi även det som meriterande. Goda IT-kunskaper samt mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är en förutsättning för tjänsten.
Som person är du både handlingskraftig och modig i ditt ledarskap. Du har integritet samt en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi ser att ett bra ledarskap kräver både struktur och kultur och i din roll som enhetschef agerar du som en förebild i många olika sammanhang. Du är engagerad och ser positivt på förändringsarbete samt har förmåga att vara såväl inspirerande som stöttande och på så sätt skapa arbetsglädje. Vidare har du ett närvarande samt coachande ledarskap. Vi ser även att du har god förmåga att prioritera och fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv så att målen och överenskomna resultat uppnås.
Vi önskar att du tillsammans med gruppen arbetar aktivt med Region Skånes värdeord, välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Maria Mathioudaki, Områdeschef 0768-87 03 78 Jobbnummer
