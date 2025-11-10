Enhetschef till Myndighet Barn och Unga
2025-11-10
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Som enhetschef leder och planerar du verksamheten, där medarbetarna lotsar till rätt stöd, utreder, fattar beslut om och följer upp insatser utifrån Socialtjänstlagen (SoL) men även Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du ansvarar för att effektivisera arbetsprocesser och att tillvarata medarbetarnas resurser, samt utvecklar samarbetet och samverkan såväl internt som externt.
Som enhetschef ansvarar du självständigt och tillsammans med dina kolleger för enheten med uppdrag från biträdande socialchef och sätter den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang på avdelningen och i förvaltningen. Du ingår i en ledningsgrupp där vi tillsammans arbetar för helheten med tillitsbaserat ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är ett krav att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och familj. Du ska ha goda ledaregenskaper och god organisationsförmåga. Chefserfarenhet är meriterande och det är en fördel om du har genomgått ledarskapsutbildning. Arbetet förutsätter att du som person är kreativ, har förmåga att arbeta långsiktigt samt har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du har god kompetens inom intern och extern samverkan samt arbete med BBIC. Det är även meriterande om du har erfarenhet av förhållningssättet Signs of Safety.
Som enhetschef hos oss är det viktigt att du har kunskap och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och arbeta mot de mål som politiken och förvaltningen beslutat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din förmåga till samarbete. Tjänsten innebär ett nära samarbete med dina närmaste medarbetare på barn och unga, men även ett nära samarbete med övriga enhetschefer.
B-körkort är ett krav för tjänsten
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonstiden. Välkommen in med din ansökan redan idag!
