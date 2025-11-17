Enhetschef till Movägen
2025-11-17
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
För ett livs levande Kiruna.
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha ett spännande, utvecklande och meningsfullt arbete. I arbetet som enhetschef förväntar vi oss att du på ett positivt och engagerat sätt leder verksamheten mot uppsatta mål med ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetskvalitet. Du ingår i hemtjänstens ledningsgrupp och förutsätts delta aktivt i avdelningens utvecklingsarbete. En viktig del i arbetet är att få medarbetare att växa och utvecklas genom att öka möjligheterna till inflytande och delaktighet.
I rollen som enhetschef företräder du arbetsgivaren och är en god förebild. Du kommunicerar vår värdegrund, Respekt, Ansvar och Samverkan i organisationen. Ditt ledarskap är relationsskapande och du känner tillit till medarbetarnas engagemang och vilja att ta ansvar. Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens och får dina medarbetare delaktiga och engagerade i verksamheten. Ett nära ledarskap där du balanserar ledarskap, närvaro i verksamhet med det administrativa är en viktig del i rollen som enhetschef.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning som är relevant inom området och som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten. Vi ser även att du har erfarenhet av personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar samt vara insatt i det lagstiftningsområde som styr vårt verksamhetsområde. Vi ser det som meriterande om du arbetet inom äldreomsorgen samt har erfarenhet från ledande position sen tidigare.
Du är förändringsbenägen och intresserad av att leda och utveckla verksamheten. Vi ser att du är en person som är van att motivera, inspirera och utveckla människor. I din roll som enhetschef intar du ett coachande nära ledarskap och främjar samarbete, inflytande och delaktighet i det dagliga arbetet på din enhet. Du har lätt för att sprida arbetsglädje och får dina medarbetare att utvecklas och växa. Du har även ett nära samarbete med dina kolleger.
Som person har du ett förtroendegivande sätt och en förmåga att skapa goda, långsiktiga relationer. Du leder och följer upp verksamheten på ett metodiskt sätt med stort brukarfokus och ser till att förutsättningar, krav och förväntningar är tydliga. För att trivas i rollen ser vi att du är trygg, självgående, strategisk och har god förmåga att fatta beslut. Lyhördhet och en kommunikativ förmåga är egenskaper som du också bör besitta. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar tidsbegränsat chefsavtal i kombination med en tillsvidare grundanställning inom kommunen.
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
