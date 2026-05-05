Enhetschef till Markförvaltningsenheten
2026-05-05
Vill du vara med och utveckla Borås tillsammans med oss - och ha en viktig roll i hur kommunens mark används och utvecklas? Då är det dig vi söker till rollen som enhetschef för vår nya Markförvaltningsenhet.
Borås Stad befinner sig i ett expansivt skede med flera spännande utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen. Där har Samhällsbyggnadsförvaltningen en central roll.
Välkommen till Samhällsbyggnadsförvaltningen!
Förvaltningen består idag av cirka 110 medarbetare och bedriver verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion, strategisk samhällsplanering, mark- och exploatering samt miljö- och klimatfrågor. På förvaltningen finns även två stödfunktioner, ekonomifunktionen och HR-funktionen.
Med mer än 115 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun och är stor nog för ett brett utbud av nöjen, kultur och service. Samtidigt finns allt inom bekvämt avstånd. Det goda läget och med högskolan i city gör staden attraktiv för såväl boende som näringsliv. Med väl utvecklad kollektivtrafik vävs Borås samman med Göteborg och Jönköping till en arbetsmarknadsregion.
Mycket positivt har hänt i Borås och många stora utmaningar återstår - där du som enhetschef får möjlighet att göra verklig skillnad.
Arbetsplatsen är centralt belägen med god service och bra kollektivtrafik.
Din nästa arbetsplats
Mark- och exploateringsavdelningen är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och rapporterar till Kommunstyrelsen. Avdelningen har en central roll i kommunens samhällsbyggande och ansvarar för både strategisk markförvaltning och genomförande av exploateringsprojekt - från långsiktig markutveckling till färdigt genomförande.
Avdelningen består idag av 18 medarbetare med olika arbetsuppgifter fördelade på Markförvaltningsenheten, Exploateringsenheten eller direkt underställda avdelningschefen. Som enhetschef leder du en grupp på sju medarbetare bestående av markingenjörer, markstrateg, fastighetsutredare, fastighetshandläggare och en fastighetsadministratör.
Markförvaltningsenheten ansvarar för att ta fram markstrategier och bedriva långsiktig planering för hur kommunens mark ska användas och utvecklas. Enheten hanterar markförvaltningsfrågor ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv och arbetar bland annat med köp och försäljning av fastigheter, tomträtter, arrenden och andra markupplåtelser.
I uppdraget ingår även uppföljning och förvaltning av upplåtelser, servitut, lantmäteriförrättningar, kommunala småhustomter samt avtalshantering och upphandling av ramavtal och konsulttjänster.Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du budget-, personal- och verksamhetsansvar för Markförvaltningsenheten. Du ingår i avdelningens interna ledningsgrupp. bestående av Mark- och exploateringschef och enhetscheferna för Mark- och Exploateringsenheten, där du som enhetschef rapporterar till Mark- och exploateringschefen.
I rollen:
• Har du budget-, personal- och verksamhetsansvar för Markförvaltningsenheten
• Rapporterar du till Mark- och exploateringschefen
• Ansvarar du för strategiskt arbete kring kommunens markinnehav och långsiktig planering
• Säkerställer du den dagliga driften och verksamhetens utveckling
• Fungerar du som en länk mellan ledning och medarbetare
• Förankrar du övergripande mål i verksamheten
Eftersom enheten är relativt liten innebär rollen ett aktivt och närvarande ledarskap, där du både leder och själv är delaktig i frågor, ärenden och prioriteringar i vardagen. Du säkerställer effektiva arbetssätt, hög kvalitet och driver utvecklingen inom enheten. I rollen kan även ingå egen handläggning av ärenden, uppdrag och projektledning.
Samverkan med andra förvaltningar, näringsliv, byggherrar och myndigheter är en viktig del av uppdraget. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi tillsammans, och som chef har du en central roll i att stärka samarbete och gemenskap inom enheten samt över enhets-, avdelnings- och förvaltningsgränser, liksom med externa aktörer. Detta kräver ett aktivt arbete med både struktur och kultur genom ett skickligt ledarskap.
Du som söker
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom lantmäteri, samhällsbyggnad med inriktning mot fastighetsjuridik eller fastighetsekonomi, eller annan utbildning som bedöms relevant
Flerårig erfarenhet av arbete inom mark- och exploatering med fokus på markförvaltning
Erfarenhet av chefs- och ledarroller, gärna från en liknande tjänst
God kunskap om arrenden, tomträtter, fastighetsjuridik och fastighetsekonomi
God förståelse för relevant lagstiftning
Vana av förhandlingar och förmåga att analysera frågor ur flera perspektiv
Det är meriterande om du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation.
Vi söker en ledare som:
Är positiv, lyhörd och trygg i sitt beslutsfattande
Har ett genuint intresse för människor och leder genom förtroende, tydlighet och närvaro
Skapar trygghet i gruppen och coachar medarbetare i deras uppdrag
Har god samarbetsförmåga och bygger starka relationer, både internt och externt
Arbetar strukturerat och lösningsorienterat
Har förmåga att se både helhet och detaljer
Trivs i en roll där du kombinerar strategiskt ansvar med ett nära, operativt arbete
Rollen innebär nära samverkan med andra delar av samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunala bolag samt externa aktörer och myndigheter. Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och stödjer avdelningschefen i beredningar och föredragningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat, har god samarbetsförmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har förmåga att se både helhet och detaljer.
B-körkort är ett krav.
Vi ser fram emot din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus.
För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@capus.se
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan senast den 24 maj via ansökningsformuläret på capus.se
Kontakt facklig företrädare
Facklig företrädare för SACO - Emma Lanner, 033-358401, emma.lanner@boras.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Public Sector
Pia Strandh pia.strandh@capus.se 073-340 92 13
9893487