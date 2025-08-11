Enhetschef till Lärcentra
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en stark framtidstro. Vi vet att en ny start kräver trygghet. Därför hjälper vi dig att hitta bostad när du blir en del av Skellefteå kommun. Nu söker vi en enhetschef som vill vara med och bidra till ökad kompetens inom vård och omsorg samt stöd och service.
Lärcentra är en unik lärmiljö som vänder sig till medarbetare inom vård och omsorg, stöd och service samt elever och studenter på vård- och omsorgsutbildningar i Skellefteå kommun. Här får deltagarna möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper inom allt från basal omvårdnad till specifika moment och digitala verktyg. Verksamheten är i ständig utveckling och har en viktig funktion i kommunens kompetensförsörjning.
Under hösten flyttar Lärcentra till nya lokaler i centrala Skellefteå. Du kommer att tillhöra vård och omsorgs ledningsgrupp och bidra aktivt till det strategiska arbetet med kompetensutveckling inom förvaltningen.
Ett nära samarbete med andra enhetschefer är avgörande för att skapa helhet, likvärdighet och kvalitet i arbetet.
Som enhetschef för Lärcentra har du ett övergripande ansvar för verksamhetens innehåll, ekonomi, resultat och personal. Du leder, planerar och följer upp verksamheten i nära dialog med medarbetare, kollegor och andra chefer. I ditt uppdrag ingår personalansvar för en fast grupp medarbetare, och du har även arbetsmiljöansvar för de utbildare som tillfälligt arbetar vid Lärcentra.
Tillsammans med teamet säkerställer du att utbildningar planeras och genomförs på ett ändamålsenligt och kvalitetssäkrat sätt. Du ansvarar för att verksamheten är väl förankrad i kommunens behov och riktlinjer, samtidigt som du aktivt identifierar utvecklingsmöjligheter och driver förbättringsarbete.
Du ansvarar också för uppföljning och utvärdering av verksamhetens resultat, som redovisas till nämnd. Genom detta arbete driver du ett systematiskt förbättringsarbete med målet att kontinuerligt utveckla Lärcentra utifrån verksamheternas behov. I uppdraget ingår även att söka relevanta statsbidrag.
En viktig del av rollen är att representera Lärcentra i olika sammanhang, både inom kommunen och externt. Du är en nyckelperson i att skapa kontinuitet i det dagliga arbetet, samtidigt som du ansvarar för den långsiktiga inriktningen och strategiska utvecklingen av verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, gärna inom det pedagogiska området och dokumenterad erfarenhet av att leda personal och verksamhet. Du har god förmåga att tänka strategiskt, ta initiativ och skapa struktur i både kortsiktiga och långsiktiga processer med erfarenhet av att arbeta mot uppsatta mål. Du är en trygg ledare med god samarbetsförmåga, tydlig kommunikation och en vilja att nå resultat tillsammans med andra. Eftersom du kommer att företräda Lärcentra i olika nätverk och sammanhang behöver du trivas med att skapa och underhålla relationer, både inom och utanför organisationen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med svenska som andraspråk och om du har lärarlegitimation. Vidare ser vi gärna att du har god kunskap och förståelse för verksamhetsområdet, både inom omsorgsverksamhet och utbildningsverksamhet, samt erfarenhet av utbildningsplanering, exempelvis schemaplanering, kursinnehåll och uppföljning. Kunskap inom pedagogisk forskning inom inlärning, vårdpedagogik och andraspråksinlärning är också värdefullt. Det är även meriterande om du har erfarenhet från utbildningsverksamhet, vård och omsorg/stöd och service, och om du är van vid att arbeta med samverkan, kvalitetsutveckling och förändringsledning.
Socialkontorets medarbetare ger vård, omsorg och stöd till människor i hela Skellefteå. De kan vara äldre, människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller enskilda och familjer i behov av särskilt stöd under en period.
Vår verksamhet finns runt om i hela kommunen och hos oss finns specialister inom flera områden inom vård, omsorg, kost, stöd och aktivering för funktionsnedsatta, missbruksvård, familjerådgivning och mycket mer. Med empati, kunskap och engagemang bidrar socialkontoret till att skapa ett Skellefteå där alla får plats.
Läs mer om Skellefteå här:https://skelleftea.se
