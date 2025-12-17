Enhetschef till hemtjänsten
2025-12-17
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens omsorg i Växjö kommun?
Vi söker två engagerade enhetschefer till två hemtjänstgrupper i Växjö kommun Hos oss får du vara med och utveckla framtidens vård och omsorg inom Växjö kommun.
En viktig del i rollen som enhetschef är att du arbetar utifrån politiska beslut, styrande dokument och tilldelade resurser. Ditt ansvar är att leda, samverka och utveckla verksamheten inom givna ramar och för att nå uppsatta mål. Du har också resultatansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi.
I ditt arbete får du stöd av dina chefskollegor samt stöd från HR- och ekonomiavdelningen. Varje dag arbetar du tillsammans med olika professioner och medarbetarna genom att uppmuntra delaktighet i utvecklingen av verksamheten och dess kvalité med våra kommuninvånare i fokus.
Vi tror på ett ledarskap som präglas av kommunikation, engagemang och att inspirera medarbetarna att arbeta utifrån verksamhetens och den enskildes behov.
Vi förväntar oss att du kan coacha och leda förändring och utveckling inom hemtjänsten.
Känner du att detta låter som en verksamhet du vill vara en del av? I så fall är du varmt välkommen att söka till oss.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten har socionomexamen eller annan högskole- eller universitetsexamen som vi bedömer relevant för tjänsten. Du är väl förtrogen med de lagar och riktlinjer som styr vår verksamhet.
Du har erfarenhet av arbetsledning, ekonomisk styrning, goda ledaregenskaper samt förmåga att driva utvecklings- och kvalitetsarbete.
Vi söker dig som har förmågan att samarbeta, skapa goda relationer och är trygg i ditt ledarskap.
För att lyckas i rollen är du lösningsorienterad, kan prioritera och har möjlighet att lyfta blicken och se verksamheten ur ett övergripande perspektiv.
Du kommer med ditt positiva och öppna förhållningssätt tillsammans med medarbetare skapa en meningsfull vardag för våra omsorgstagare.
Arbetstid: Dagtid, måndagfredag. Beredskapstjänstgöring förekommer.
B-körkort är ett krav.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande, inledande intervjuer. Slutintervjuer är planerade till den 16 och 18 februari.
I din ansökan vill vi att du bifogar CV. Det personliga brevet ersätts med ett antal frågor som du besvarar när du gör din ansökan.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 44/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Omsorgschef hemvård
Maria Rickardsson 0470-432 18 Jobbnummer
9649487