Enhetschef till Hägersten-Älvsjö hemtjänst
2025-09-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till hemtjänsten i Hägersten-Älvsjö.
Vi är i uppstarten av ny enhet från 2026-02-01 då vi kommer att ha natt i egen regi och är du intresserad att vara med vid uppstart av ny enhet då är denna tjänsten rätt för dig. Vi söker dig som har ett närvarande ledarskap och vill arbeta tillsammans med oss inom Hägersten-Älvsjö hemtjänst och skapa den bästa omsorgen för våra kunder. Hos oss arbetar områdeschef, fem enhetschefer och cirka 200 medarbetare som är geografiskt indelade i mindre enheter.
Vi erbjuder
Vi värnar om det goda samarbetet där vi hjälper varandra och där alla bidrar till en god arbetsmiljö. För oss är det viktigt att ha en frisk och hälsosam miljö och vi erbjuder friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling samt vinter- och sommararbetstid.
Din roll
Som enhetschef hos oss har du ett sammanhållet ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du leder och styr verksamheten resurseffektivt och med hög kvalitet mot uppsatta mål. Budget-, prognos- ekonomisk uppföljning är kopplat till verksamhetens utveckling, mål och uppdrag. Som ledare skapar du goda förutsättningar för delaktighet hos medarbetarna, invånarna och andra aktörer i syfte att driva och utveckla verksamheten. Tillsammans med medarbetarna bidrar vi till samhällsnytta genom att skapa värde för stadens invånare i enlighet med verksamhetens uppdrag och mål. Arbetet innebär också kontakter med samarbetspartners såväl internt inom Stockholms stad som externt med exempelvis Region Stockholm.
Du rapporterar till områdeschef och ingår i områdets ledningsgrupp, där du bidrar med ditt perspektiv samtidigt som du har ett helhetsperspektiv för avdelningen, förvaltningen och stadens bästa.
I hemtjänstens ledningsgrupp arbetar vi som team och stöttar varandra i arbetet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• socionomexamen, eller annan utbildning som bedöms relevant för tjänsten
• aktuell relevant erfarenhet som chef inom äldreomsorgen och/eller övrig socialtjänst
• goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• god datavana
Det är meriterande om du har
• chefserfarenhet med ansvar för hemtjänst eller nattpatrull
• erfarenhet av uppstart av ny enhet
• ledarskapsutbildning
Stockholms stad har en chefsprofil och vi kommer lägga vikt vid följande kompetenser vid rekryteringen:
Mål- och resultatorienterad: Arbetar mot uppställda mål och fokuserar på resultat. Anpassar din inriktning när målen och förutsättningarna ändrar sig.
Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Helhetssyn: Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Utvecklingsinriktad: Är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar ditt eget ledarskap.
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
