Enhetschef till Beställningscentral
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Vill du vara en del av en verksamhet som förändrar människors liv varje dag? Stadsmiljöförvaltningen söker nu en enhetschef till beställningscentralen inom verksamhetsområde Serviceresor.
Du kommer vara en av två enhetschefer på beställningscentralen, en enhet med ca 40 medarbetare. Enheten hanterar ca 2000-3000 beställningar av serviceresor per dag.
Verksamheten är minutoperativ och pågår alla dagar i veckan med schemalagd personal mellan klockan 06.50-21.10. Tillsammans med din kollega planerar du för bemanningen i telefonin.
I din roll som enhetschef har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för din enhet. Du kommer ingå i en ledningsgrupp som engageras av verksamheten och de vi är till för. Vi jobbar gärna tillsammans och våra olika erfarenheter gör att vi kompletterar varandra väl. Gemensamt skapar vi riktning för hela verksamheten, men är också en del av avdelningen Mobilitet och Serviceresor.
Ledningsgruppen består av fem enhetschefer, en verksamhetsutvecklare samt en verksamhetschef. Din roll i ledningsgruppen är att utifrån beställningscentralens uppdrag lyfta blicken och tillsammans med dina kollegor utgå från en helhetssyn, måluppfyllelse och utvecklingsarbete som gynnar hela verksamheten. Din roll kan komma att justeras så att den tillgodoser hela verksamhetens behov.
I denna tjänst arbetar du för att kultur och struktur vävs samman och skapar en bra arbetsmiljö för personal med värme och professionalitet. Ledarskapet ska utövas i syfte att bygga förtroende såväl internt som i förhållande till boende, besökare, näringsliv och andra externa parter. Göteborgs Stad är en stor organisation som är i utveckling, detta kräver en medvetenhet om dess komplexitet och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden. Det är av särskild vikt att utveckla och främja arbetssätt som stödjer en hela staden perspektiv på ett normmedvetet sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning eller annan utbildning vi bedömer likvärdig.
Vi vill att du har några års yrkeserfarenhet i ledande befattning som första linjens chef, meriterande om du har jobbat inom kommunal, regional eller statlig myndighet samt förstår en telefoniverksamhet.
Vi ser att du har erfarenhet av arbetsmiljö- och budgetansvar samt av kultur- och värdegrundsarbetare. Det är meriterande om du jobbat med förändringsarbete. Även erfarenhet av kundservice och telefoniarbete är meriterande.
Du har goda kunskaper inom bland annat MS Office, Excel, SharePoint, Teams. Meriterande om du har tidigare erfarenhet från Timecare och Qliksense.
Vi söker dig som är en kommunikativ och lyhörd ledare med god förmåga att bygga relationer och skapa engagemang. Du är prestigelös, har en helhetssyn och kan omsätta analyser till konkreta förbättringar för din enhet som gynnar för hela verksamheten.
Som enhetschef är du van att skapa förutsättningar för verksamheten genom tydlighet och realistiska förväntningar som leder till ett självständigt arbetssätt hos medarbetarna. Du är bra på att driva mot mål, jobba i processer, följa upp, utvärdera och utveckla verksamhet. Andra viktiga förmågor är att kunna överblicka ditt ansvarsområde och väga in både lång- och kortsiktiga perspektiv för att uppnå en så bra helhet som möjligt.
Vi tror också att du har erfarenhet av medborgardialog, ett normmedvetet bemötande, god samarbetsförmåga och intresse för delat ledarskap
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Verksamhetsområde Serviceresor har som uppdrag att planera, boka och utföra samhällsbetalda resor. Vår verksamhet har en samhällsviktig funktion där vi ser till att resenärer som inte klarar av att åka i den allmänna kollektivtrafiken når sitt resmål genom att resa med oss i den särskilda kollektivtrafiken. Det sker bland annat i våra gröna fordon eller i den allmänna flexlinjen. Verksamhetsområde Serviceresor arbetar för att Göteborg ska vara tillgängligt för alla. Verksamhetsområdet består av enheterna Beställningscentralen, Trafikledning, Trafikplanering och Logistik samt Kundservice.
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har bred och varierande kompetens. Vår arbetsplats är belägen i centrala Göteborg och vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Om rekryteringsprocessen:
För din kännedom arbetar vi med kompetensbaserade rekryteringsprocesser, en metod som innebär att vi fokuserar på kompetens för tjänsten samt personliga egenskaper. Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag. Vidare utvärdering kommer att ske via assesment center.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/
