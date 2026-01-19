Enhetschef till Arbete sysselsättning och integration.
2026-01-19
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Socialförvaltningen står inför många utmaningar i hela riket, så även i Vara kommun.
Vi väljer att se utmaningarna som möjligheter att våga. För i Vara vågar vi! Gör du också det hoppas vi att du vill bli en av våra nya chefer inom Socialförvaltningen. Vi har en hållbar ledningsstruktur där vi tillsammans kan driva verksamheten framåt och ta oss an framtida utmaningar.
Din roll
Som enhetschef arbetar du utifrån ett tillitsbaserat ledarskap där du sätter stor tilltro till dina medarbetares förmågor och får dem att växa. Med ett starkt kommunikativt ledarskap lyckas du tydliggöra målen för verksamheten på ett sådant sätt att dina medarbetare känner entusiasm och delaktighet inför uppgiften.
Som ledare är du ett föredöme för dina medarbetare och låter en stark etisk kompass vägleda dig i prioriteringar, val och beslut. Du fattar självständiga beslut och respekterar fattade beslut oavsett nivå i organisationen. Dina medarbetare upplever dig som en närvarande och trygg ledare som förmår omsätta mål och visioner i praktisk handling.Din kunskap och erfarenhet
Som enhetschef verkar du i ett kontinuerligt förändringsarbete inom en verksamhet som ständigt utvecklas. Rollen kan över tid komma att förändras och breddas. Du ansvarar för att leda mål- och uppföljningsarbetet i enlighet med gällande lagstiftning, politiska beslut och enheternas arbetsplaner. Uppdraget innebär också att skapa goda förutsättningar för trivsel, engagemang och arbetsglädje. Du samarbetar nära med kollegor inom hela socialförvaltningen för att tillsammans stärka verksamhetens kvalitet och utveckling.Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom-, HR-utbildning eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet kan bedömas som likvärdig. Du har dokumenterad ledarerfarenhet samt god kunskap om den lagstiftning som styr verksamheten. Vidare har du erfarenhet av budgetarbete och kvalitetsuppföljning.
Du har ett starkt engagemang för utvecklingen inom funktionshinder omsorgen och trivs i en verksamhet där förändringsarbete är en naturlig del av vardagen. För att lyckas i rollen behöver du vara framåtsyftande och drivas av att skapa förbättringar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Din framtida arbetsplats
Verksamhetsområdet Funktionsstöd och Arbetsmarknad leds av en Verksamhetschef tillsammans med 10 enhetschefer. Området omfattar: Kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser där inte minst den kommande aktivitetsplikten kommer att ingå. Verkställighet av Daglig Verksamhet enligt LSS. Kommunens integrations verksamhet. Verkställighet av LSS insatser samt annat stöd till personer med funktions variationer.
Enheten Arbete, sysselsättning och integration har en väl utvecklad metodik för att ge Varas innevånare stöd till att komma ut i arbete eller få en egen försörjning. Enheten arbetar med insatser från den första timman i aktivitet och hela vägen tills man nåt en stabil anställning eller fått en permanent ersättning om behovet är sådant. Via enheten verkställs runt 100 beslut om daglig verksamhet enl. LSS, man ansvarar för kommunens mottagande av nyanlända. Budget och skuldrådgivning samt Dödsbo handläggning finns också på enheten
Då tjänsten kompletterar nuvarande enhetschef välkomnar vi särskilt sökande som är intresserade av att arbeta i ett delat ledarskap.Övrigt
Intervjuer kan komma att starta under annonserings tiden.
Du behöver även kunna visa upp pass / giltigt ID kort samt utdrag från polisens belastningsregister.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Sektor social välfärd, Arbets- och sysselsättningsenheten
