Enhetschef/Objektledare inom BI
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2026-07-06
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Avdelningen för ekonomi och styrning
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vår verksamhet
Beslutsstöd är en enhet inom Avdelningen för ekonomi och styrning. Enheten ansvarar för utveckling och förvaltning av Region Uppsalas datalager i SQL Server samt rapport- och analysverktyget SAS. Då data blir alltmer viktigt i styrning av regionens verksamhet har enheten har ett viktigt uppdrag att stödja Region Uppsalas verksamheter med data och beslutsunderlag som möjliggör uppföljning, analys och verksamhetsutveckling. Underlagen används även för forskning och för rapportering till myndigheter och andra externa mottagare.
Nu söker vi en inkluderande enhetschef och objektledare med erfarenhet av ledning inom BI. Vill du vara med och skapa ett av Sveriges bästa beslutsstöd och bidra till att våra verksamheter inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling får tillgång till tydliga och visuella beslutsunderlag?
Ditt uppdrag
Enheten har i uppdrag att förvalta och ta fram lösningar för uppföljning, analys och rapportering både internt och externt. Förvaltningsobjektet är organiserat enligt förvaltningsmodellen PM3. I rollen som chef och objektledare har du ansvar för att verksamhetsmålen för enheten uppnås. Du har utöver verksamhetsansvar, även budgetansvar samt personalansvar för enhetens cirka 14 medarbetare. Du kommer att ingå i ekonomiavdelningens ledningsgrupp och rapporterar till regionens ekonomichef tillika objektägaren för förvaltningsobjektet Beslutsstöd.
Enheten har funnits i många år men har nu ett behov av utveckling och för att trivas i rollen behöver du vara trygg i att leda i förändring och motiveras av att skapa tydlighet, stabilitet och gemensamma arbetssätt. Tillsammans med överordnad chef kommer du att vara drivande i att forma enhetens fortsatta utveckling.
En central del av ditt chefsuppdrag blir att bygga en hållbar kultur präglad av samarbete, ansvarstagande och gemensam riktning. Som chef inom Region Uppsala förväntas du vara coachande, arbeta situationssanpassat och bidra till en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Du har en för uppdraget relevant högskoleexamen och flerårig erfarenhet av rollen som chef. Du har förståelse för och erfarenhet av systemutveckling och systemförvaltning i BI/Beslutsstödsmiljö samt av gemensamt datalager (data warehouse). Du har ett stort intresse för verksamhetsutveckling och har erfarenhet av att leda visions- och strategiarbete inom BI.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av en liknande roll i en större komplex organisation. Har du erfarenhet som objektledare/förvaltningsledare är detta meriterande. Du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Din kompetens
Du är en trygg och erfaren ledare, med god förmåga att skapa delaktighet och engagemang samt skapa förutsättningar för att effektivt nå gemensamma mål. Du har intresse av att utveckla både verksamheten och medarbetarna, du trivs när du ser dina medarbetare växa. Som chef är du tydlig i din kommunikation, lyhörd, ödmjuk och rättvis. Du har viljan och förmågan att skapa goda samarbeten för att nå gemensamma resultat.
Du tar ansvar, kan fatta beslut och du bibehåller ditt lugn och din förmåga att fokusera på rätt saker även i stressade situationer. Du behärskar komplexa frågor och kan analysera och lösa komplicerade problem. Du drivs av att hitta bra lösningar och har en förmåga att organisera och strukturera arbetet inom givna ramar. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum. Vi erbjuder våra medarbetare en flexibel arbetsplats, med möjlighet att arbeta delvis på distans utifrån överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta ekonomichef Björn Larsson, 070-611 46 70 för frågor om tjänsten och frågor om rekryteringsprocessen.
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK90/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 25 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9993250