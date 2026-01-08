Enhetschef Materialadministration
Västra Götalandsregionen
2026-01-08
Försörjningsförvaltningen är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen.
Verksamheten bedrivs i hela Västra Götaland med fokus på försörjning och logistik till regionens olika verksamheter. Vi utvecklar och levererar bland annat tjänster inom måltider, tvätt, läkemedelsnära produkter och hjälpmedel, samt lagerhåller och distribuerar produkter.
Nu söker vi en enhetschef till enheten Materialadministration vid Sisjödepån i Göteborg. Välkommen med din ansökan senast 25 januari. Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som enhetschef för Materialadministration säkerställer du tillsammans med dina medarbetare en god service och leverans gentemot våra kunder. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet och ekonomi samt personalansvar för 12 medarbetare som arbetar inom kundtjänst, avrop och MiV-support.
I denna tjänst kommer du ha ett nära samarbete med flera verksamheter inom Västra Götalandsregionen (VGR), bland annat Koncerninköp rörande avrop och Internlogistik rörande material i vården (MiV). Du rapporterar till avdelningschefen och representerar enheten i avdelningens ledningsgrupp samt vid lokala chefsmöten på Sisjödepån. Som stöd i ditt arbete finns utöver processledare och chefskollegor en HR- och ekonomifunktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för enhetens dagliga drift och leverans
Personal- och arbetsmiljöansvar
Ansvara för enhetens ekonomi och budgetarbete
Utveckla struktur och arbetssätt som bidrar till ökad effektivitet och kvalitet för enheten
Ansvara för kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom enheten
Din placering är på Sisjödepån i Göteborg. Om företaget
Område Lager och distribution ansvarar för att säkerställa en robust och sammanhållen lagerhållning samt distribution av förbrukningsartiklar och läkemedel som en del av förvaltningens uppdrag för Västra Götalandsregionen och dess invånare. Området har även ett helhetsansvar för förvaltningens externa transporter. Området är nyskapat, under uppbyggnad och står inför en utvecklingsresa både när det gäller personal och organisation. Vi arbetar för att utveckla ett processorienterat arbetssätt för att försörja våra partners på bästa sätt genom hela produktionen och slutligen genom hela försörjningskedjan.
Inom avdelningen Materialadministration är vi totalt cirka 40 medarbetare uppdelade på två enheter med placering i Göteborg och Skövde. Avdelningen verkar i tätt samarbete med övriga avdelningar inom området Lager och distribution.
Om dig
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av arbete som chef med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal (VEP). Du har en högskolexamen inom logistik, ekonomi eller administration alternativt yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För att lyckas och trivas i rollen behöver du ha erfarenheter och kunskap kring administrativa strukturer och arbetssätt inom kundtjänst/support, inköps- och ekonomiadministration.
Utöver formella meriter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Som ledare är du trygg, stabil och närvarande samt mån om att skapa goda relationer med såväl ditt team som med övriga verksamheter inom VGR. Du har förmågan att lyssna in andra och modet att ta dig an frågor på ett professionellt sätt. För dig är det viktigt att främja en god arbetsmiljö och långsiktig utveckling.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev. Du kommer i stället få besvara några frågor där du får beskriva dina erfarenheter. I en senare del av rekryteringsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras
Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från fyra chefskriterier: värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap.Övrig information
Frågor om tjänsten hanteras av Anna Andersson, Avdelningschef. Intervjuer på Regionens hus i Göteborg är planerade till vecka 6.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
