Enhetschef Ludvika
2026-03-09
Om tjänsten
Som enhetschef hos Transdev får du en synlig och närvarande roll där du aktivt bidrar till en positiv arbetsmiljö och ett nära ledarskap. Du är strukturerad, har lätt för att hantera administrativa uppgifter och är van att arbeta i olika digitala system. Rollen erbjuder dig möjligheten att verka i en spännande och samhällsviktig bransch där Transdev driver utvecklingen mot hållbara lösningar och ökad kollektivtrafik. Som person är du energisk och lösningsorienterad och ser möjligheter i stället för problem. Du uppskattar att arbeta med människor och har en god kommunikativ förmåga som skapar förtroende och engagemang i din omgivning. Med erfarenhet av ledarskap och personalansvar är du trygg i att leda och utveckla medarbetare, både individuellt och i grupp. Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som Enhetschef inom buss- och taxiverksamheten ingår bl.a. följande ansvarsområden:
• Fullt personalansvar för medarbetarna inom förargruppen med fokus på personalutveckling, gruppens utförda produktion samt säkerhets- och arbetsmiljöarbete. I detta ingår även bemanningsplanering och uppföljningsarbete.
• Motivera och förankra Transdevs värdegrund, mål, strategier och företagets trafikavtal hos förargruppen.
• Hantera arbetsmiljö- och hälsofrågor.
• Säkerställa fortbildning av förare.
• Vidareutveckla förargruppen utifrån resultat från medarbetarsamtal/-undersökningen, kundfeedback, händelserapporter etcetera Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Erfarenhet av personalansvar och arbetsledning
God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Goda kunskaper i Office 365
B-körkort (manuell)
Meriterande
Erfarenhet från serviceyrket
Tidigare erfarenhet av budget- och kvalitetsarbete
Vad vi erbjuder
Försäkringar och pension: Ett omfattande paket av kollektivavtalade försäkringar som täcker sjukdom, föräldraledighet, arbetsskador, pension och dödsfall.
Säker anställning: Trygga anställningsvillkor med förmånliga kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag: 3 000 kronor per år att använda för olika fysiska aktiviteter.
En härlig gemenskap: En trevlig och inkluderande arbetsmiljö med öppen kommunikation och samarbete.
Mångfald och inkludering: En arbetsplats där alla behandlas lika och ges samma möjligheter, oavsett bakgrund.
Miljöengagemang: Möjlighet att bidra till hållbara mobilitetslösningar och en grönare framtid.
Mer om tjänsten och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning på 6 mån.
Transdev vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av arbetspsykologiska tester som en del i vårt urval.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09. Vi sköter processen löpande och kan komma att stänga annonsen innan sista ansökningsdag.
Har Du frågor är du välkommen att kontakta:
Affärschef: Sarah Andersson
Telefonnummer: +46 (0)76 140 36 02sarah.andersson2@transdev.se
Välkommen att söka!
Om oss Transdev ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Vårt erbjudande spänner över flera transportslag, bland andra buss, tåg, spårvagn och båt. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev, som med över 100 000 medarbetare möjliggör 10 miljoner dagliga resor världen över.
I Sverige är vi en av de största operatörerna inom persontrafik, med över åttio års erfarenhet. Vår verksamhet bygger dels på långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och företag, dels på kommersiell trafik som vi driver under egna varumärken. Vi utvecklar framtidens persontrafik - för en hållbar utveckling och för att ge människor frihet att resa. Så ansöker du
