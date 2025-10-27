Enhetschef Hemtjänst mitt
2025-10-27
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Socialförvaltningens vision är att vara en lättillgänglig och välfungerande socialförvaltning där vi tillsammans är modiga, nytänkande och professionella.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kompetent enhetschef som kan utveckla och leda våra team inom hemtjänsten i Åre kommun och inspirera våra medarbetare i arbetet med att skapa trygghet, kvalitet och kontinuitet för våra medborgare.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med möjlighet att påverka och utveckla. En tjänst där du får möjlighet att göra verklig och viktig skillnad för våra medborgare. Verksamheten karaktäriseras av ständig förändring och du kommer att ha möjlighet att bidra strategiskt till den utveckling hemvården i Åre kommun behöver göra.
Hemvården i Åre kommun består i huvudsak av två inriktningar, särskilt boende för äldre och hemtjänst. Hemtjänsten i Åre kommun är uppdelad i tre geografiska områden Öst, Väst och Mitt. Hemtjänst Mitt är det största hemtjänstområdet i Åre. Enheten består av 26 medarbetare och levererar service med kvalité till ca 230 medborgare vinter som sommar, dag som natt.
I rollen som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten så att den håller god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och kommunens politiska mål. Du arbetar nära både medborgare och medarbetare och har verksamhets-, budget-, arbetsmiljö- och personalansvar för din enhet. Tillsammans med dina medarbetare och övriga chefer förväntas du driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål. Du ansvarar för att både medborgare får den hjälp de behöver och att medarbetarna känner arbetsglädje och motivation. Du ingår i hemvårdens ledningsgrupp och rapporterar till hemvårdschef.
Chefskapet i Åre kommun kännetecknas av tre områden; ledarskap, arbetsgivaransvar och verksamhetsansvar. För ett gott chefskap måste alla tre delarna finnas och de tre områdena går in i varandra.Kvalifikationer
* Relevant akademisk utbildning/examen från högskola eller universitet
* Tidigare erfarenhet av en ledande befattning med personalansvar
* Erfarenhet av arbete inom vård och/eller omsorg
* Du har kännedom om gällande lagstiftning och styrdokument inom socialtjänsten
* Goda IT-kunskaper och vana att arbeta i digitala system
* Tidigare erfarenhet från offentlig förvaltning är meriterande
För att trivas i rollen behöver du vara en trygg och närvarande ledare. Du har både en god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga som skapar tillit i din omgivning. Du har ett relationsbaserat ledarskap och ett starkt intresse av att bygga förtroendefulla kontakter med medarbetare och medborgare. Som person är du strukturerad och van vid att planera och prioritera. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser framemot din ansökan och intervjuer sker löpande under annonsering.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Katarina Östling katarina.ostling@are.se 0647-169 47 Jobbnummer
