Enhetschef för statistikenheten
Vill du leda utvecklingen i en verksamhet där data, analys och AI får ett allt större genomslag i styrning och beslutsfattande? Vi söker en enhetschef till statistikenheten som vill driva förflyttningen mot mer datadrivna arbetssätt, ökad automatisering och ett strategiskt nyttjande av data i hela myndigheten.
Om jobbet
Pensionsmyndighetens analysavdelning utreder, studerar, utvärderar och beskriver effekter av pensionssystemet för pensionssparare, pensionärer och samhälle samt ansvarar för Pensionsmyndighetens åtaganden som officiell statistikmyndighet och annan statistikproduktion på området.
Avdelningen utför prognoser, analyser och försäkringsmatematiska beräkningar. För att kunna genomföra myndighetens analysuppdrag har avdelningen stor tillgång till statistik och data, samt flera modeller och andra anpassade IT-verktyg. Avdelningen består av cirka 45 medarbetare fördelade på fyra enheter: datalager- och beslutsstödsenheten, statistikenheten, utrednings- och försäkringsmatematiksenheten samt kapitalförvaltnings- och aktuarieenheten.
Statistikenheten har en central roll i framtagande av fördjupade analyser av pensionssystemet och dess förvaltning samt i att utveckla myndighetens datadrivna förmåga. Nu söker vi en enhetschef som vill leda arbetet för ökad automatisering av statistikproduktion, fördjupad datadriven analys och en växande användning av maskininlärningsmodeller och AI i verksamheten, bland annat för prediktiv analys och riskidentifiering.
På enheten arbetar cirka tolv specialister inom statistik och analys. Uppgifterna består bland annat av framställning och kvalitetssäkring av statistik, analyser, leveranser av registerdata, kravfångst samt utveckling av myndighetens databaser. Enheten arbetar med flera av Sveriges mest omfattande individbaserade datamängder och analyser som ligger till grund för beslut med stor påverkan på samhällsekonomi och många människors vardag. Enheten ansvarar även för myndighetens officiella statistik inom allmän pension och pensionsrelaterade förmåner.
Som enhetschef leder du arbetet med att upprätthålla en högkvalitativ verksamhet samt att utveckla effektiva och ändamålsenliga arbetssätt. Du initierar och driver utvecklingsinsatser som stärker verksamhetens proaktiva analysförmåga och bidrar till att data används som ett välintegrerat stöd i styrning, operativ verksamhet och uppföljning i hela myndigheten. Du ansvarar för analysmetoder, statistikproduktion och hur data omsätts till insikter, i nära samarbete med avdelningens övriga enheter samt myndighetens övriga verksamhet. Enheten har ett antal särskilda uppdrag, bland annat i analysarbetet för att minska felaktiga utbetalningar.
Som enhetschef ingår du i analysavdelningens ledningsgrupp och bidrar till den strategiska utvecklingen av avdelningens samlade verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-24Profil
Du har mycket goda personliga egenskaper samt omvittnat goda ledaregenskaper, god samarbetsförmåga, är kvalitetsmedveten, strukturerad och utvecklings- och resultatinriktad. Du har även god förmåga att uttrycka dig väl och pedagogiskt i tal och skrift samt kunskap om kvantitativa analyser.
Som ledare tillämpar du ett coachande, utvecklingsinriktat och tillitsbaserat förhållningssätt där ett starkt medarbetarskap är en självklarhet. Du har förmåga att driva utveckling och förbättring, initiera förändringsinsatser och bidra till långsiktig verksamhetsnytta. Du är strategiskt och analytiskt lagd, har ett digitalt mindset och god förståelse för och intresse av moderna analysmetoder, inklusive maskininlärningsmodeller, AI och automatisering, samt har förmåga att bidra aktivt och konstruktivt till hela arbetsplatsens effektivitet och samarbetsklimat.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten och enhetens verksamhet.
• Goda kunskaper om statistik och dataanalys
• Aktuell erfarenhet som chef med budget- och personalansvar.
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att driva förändrings- eller utvecklingsarbete inom analys-, data- eller statistikverksamhet
• Erfarenhet av att leda kunskapsintensiva team inom data, statistik eller analys.
• Erfarenhet av implementering av automatisering, öppna data och AI-baserade lösningar för ökad effektivitet i statistik- och dataanalysverksamhet.
• Erfarenhet från arbete i offentlig förvaltning.
• Forskarutbildning inom statistik, nationalekonomi eller motsvarande
• Erfarenhet från socialförsäkringsområdet
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde enl överenskommelse
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSL 2026-49". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
Kontakt
Kristian Seth kristian.seth@pensionsmyndigheten.se 0708-791897
