Enhetschef Fastighetsservice
Lunds kommun / Fastighetsskötarjobb / Lund Visa alla fastighetsskötarjobb i Lund
2026-02-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Brinner du för ledarskap, teknik och service - och vill ha ett chefsuppdrag där du har verklig påverkan på både människor och samhälle? Som enhetschef inom Fastighetsservice i Lunds kommun får du ett centralt uppdrag i en verksamhet som är avgörande för att skolor, förskolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter ska fungera - varje dag.
Du leder kunniga medarbetare i en organisation i utveckling, där samarbete, tillit och gemensamt ansvar är grundläggande för hur vi når resultat.
Om rollen
Som enhetschef inom Fastighetsservice leder du ett fastighetsteam bestående av fastighetstekniker, drifttekniker, energitekniker och reparatörer - totalt 17 medarbetare. Medarbetarna är erfarna, engagerade och stolta över sitt uppdrag att skapa trygga, funktionella och ändamålsenliga lokaler för Lunds kommuns verksamheter.
Rollen ingår i ett starkt samledarskap tillsammans med tre andra enhetschefer och avdelningschefen. Uppdraget passar dig som är en lagspelare på chefsnivå och som ser värdet av gemensamt ansvar, samordning och lärande. Du har ett helhetsansvar för enheten och arbetar nära både kollegor och samarbetspartners för att utveckla verksamheten på ett hållbart och strukturerat sätt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar:
- Att leda, coacha och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet
- Att skapa engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö
- Att leda och utveckla verksamheten både operativt och strategiskt
- Ansvar för personal, budget, arbetsmiljö och resultat
- Att arbeta strukturerat med uppföljning, analys och förbättringsarbete
- Att samverka med kunder, förvaltare och andra delar av kommunen
Hos oss får du möjlighet att verka i en verksamhet i förändring, där fokus ligger på tydliga arbetssätt, kvalitet och långsiktig utveckling.
Vi söker dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
- Universitets- eller högskoleutbildning, gärna teknisk, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
- Flerårig chefserfarenhet med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
- Erfarenhet från fastighetsverksamhet eller annan teknisk verksamhet
- God förståelse för fastighetsteknik
- Erfarenhet av att arbeta i större organisation
- Mycket god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av fastighetssystem, energieffektivisering, hållbarhetsfrågor samt arbete i politiskt styrd organisation. Genomförd ledarskapsutbildning ses också som meriterande.Publiceringsdatum2026-02-15Om företaget
Avdelningen Fastighetsservice har drygt 80 medarbetare och ansvarar för förebyggande och felavhjälpande underhåll, energieffektivisering samt utemiljöskötsel i kommunens fastighetsbestånd. Avdelningen består av fyra enheter: Fastighetsservice 1-3 samt enheten för Objektskötsel.
Serviceförvaltningen tillgodoser övriga förvaltningar och kommunala bolags behov av service. Vi har drygt 600 anställda fördelat på sex avdelningar. Tillsammans arbetar vi för att bygga och förvalta kommunens byggnader, lokaler och bostäder samt säkerställa att de är hela, rena och fungerar som de ska. Vi lagar mat åt kommunens barn, unga och äldre, vi tar hand om grönyteområden runt kommunens byggnader och vi sköter kommunens fordon och transporter. Här brinner vi för service!
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett meningsfullt chefsuppdrag där du får arbeta med grupputveckling, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Tillsammans med övriga i ledningsgruppen är du med och skapar en effektiv organisation och säkerställer ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för Lunds kommuns verksamheter - ett arbete som gör skillnad på riktigt.
Vi värnar om balans mellan arbete och fritid och erbjuder förmåner som stödjer detta. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss här. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare.
Om rekryteringsprocessen
Urvalsarbetet sker löpande under ansökningsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Observera att du i samband med ansökan behöver besvara ett antal urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Catarina Svensson, chefsrekryterare catarina.svensson@lund.se Jobbnummer
9743276