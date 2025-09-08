Enhetschef, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård
2025-09-08
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Äldreomsorgens vision är "Tillsammans för ett bättre liv - livet ut".
Hälso- och sjukvård Äldre ansvarar för sjukvårdsinsatser dygnet runt på primärvårdsnivå inom både särskilt boende och ordinärt boende. Nu växer vår verksamhet och vi söker därför ytterligare en enhetschef, inom rehabiliteringsområdet.
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef i Hälso- och sjukvård Äldre har du personal-, budget och arbetsmiljöansvar för 20-30 medarbetare, i huvudsak fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Du arbetar i nära samarbete med övriga enhetschefer i verksamheten och du ingår i ledningsgruppen för Hälso- och sjukvård Äldre.
Arbetsuppgifterna som enhetschef innebär bland annat att:
leda det dagliga arbetet och skapa förutsättningar för medarbetarna att utveckla de vårdnära processerna
utveckla och effektivisera samverkan med regionen
arbeta för att våra mål uppnås och att beslutade aktiviteter genomförs
fokusera på regelbunden uppföljning av verksamheten
ge återkoppling på utfört arbete
I rollen ansvara du även för avvikelsehantering och att rutiner för patientsäkerhet följs enligt riktlinjer och rutiner från medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Du kommer även arbeta med planering och utveckling av kompetenshöjande insatser för verksamheten.
Som stöd i arbetet har du dina enhetschefskollegor, du ingår i ett team där ni har dialog och samverkar i gemensamma frågor. Du kommer rapportera till verksamhetschef som följer upp och stöttar dig i ditt uppdrag. Det finns också stödfunktioner inom administration, ekonomi och HR.
Som nyanställd chef hos oss får du en verksamhetsspecifik introduktion och stöd av erfaren kollega. Du får också genomgå ett kommungemensamt introduktionsprogram kopplat till chefs-och ledarskap. Läs gärna mer om våra förmåner under rubriken "Om Umeå kommun".
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut med flera års erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av, eller kunskap om kommunal hälso- och sjukvård samt att du har tidigare erfarenhet som chef/ledare. Tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård är meriterande.
Som person är du trygg i din ledarroll och trivs med ett nära samarbete med medarbetare och kollegor. Du är strukturerad, prestigelös och klarar av att prioritera i pressade situationer, och ser ditt uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv med den enskilde personen i fokus. I rollen kommer du ansvara för framtagande av redovisningar, rutiner och information till medarbetarna och därför krävs förtrogenhet i Word, PowerPoint och Excel. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav.
Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du bifogar CV och examensbevis.
