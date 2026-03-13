Enhetschef
Är du en engagerad och modig ledare som vill ta nästa steg i din karriär? Vill du vara med och forma framtidens nära vård? Region Jämtland Härjedalen söker nu en enhetschef till Krokoms hälsocentral.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ställer om mot en mer nära, tillgänglig och digital vård. Genom multiprofessionella team, innovativa arbetssätt och ett fördjupat samarbete mellan hälsocentraler, ambulanssjukvård och kommunala aktörer skapar vi hållbara lösningar för framtidens behov.
Krokoms Hälsocentral ligger centralt med närhet till vatten och grönområden. Vi är en trivsam och väl fungerande arbetsplats som präglas av god gemenskap och ett nära samarbete mellan de olika yrkeskategorierna. Upptagningsområdet sträcker sig från glesbygd till stad och tillsammans med Hälsocentralen i Föllinge har vi ett primärvårdsansvar för ca 11 000 listade.
Hälsocentralen är bemannad med ca 50 medarbetare och representeras av Distriktsläkare, ST-läkare, AT-läkare, Distriktssjuksköterskor, Barnmorskor, Fysioterapeuter, Arbetsterapeut, Dietist, Psykologer, PTP-psykologer, Kuratorer, Undersköterskor och Medicinska sekreterare. Det finns även en Klinisk Undervisnings Mottagning (KUM) för läkarstudenter. Ett upplägg som är väldigt uppskattat av studenterna
Tillsammans med kommunen driver vi även en familjecentral där MHV, BHV, socialtjänst samt öppen förskola ingår. Hälsocentralen i Krokom är belägen två mil från centrala Östersund.
Vill du vara en del av ett kompetent och engagerat team - och samtidigt leda verksamheten framåt? Då är du varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du verksamheten i en tid av förändring och utveckling. Tillsammans med en chefskollega delar du ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och kvalitet.
Du är en närvarande ledare som skapar struktur och riktning i vardagen. Med tillit, tydlighet och mod driver du verksamheten framåt och skapar goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag.
Primärvården står inför en fortsatt utveckling mot nära vård och digitala lösningar. Du bidrar aktivt i denna omställning och samverkar med kommun, privata aktörer och andra samarbetspartners för att möta invånarnas behov på ett hållbart sätt.
Vi arbetar med ett prestigelöst och synligt ledarskap där fokus ligger på kvalitet, samarbete och arbetsglädje.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom hälso- och sjukvård eller annan relevant utbildning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag inom vårdverksamhet.
Du är trygg i din ledarroll och har förmåga att coacha och utveckla kompetenta medarbetare. Du kommunicerar tydligt, lyssnar aktivt och skapar delaktighet. Struktur, noggrannhet och ett gott omdöme är självklara delar av ditt arbetssätt.
Du är resultatinriktad och arbetar målstyrt. Du har god förståelse för ekonomi och verksamhetsstyrning samt förmåga att driva utveckling inom givna ramar.
Erfarenhet av politiskt styrd verksamhet är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
