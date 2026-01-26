Enhetschef - Operativ utveckling
Värends Räddningstjänstförbund / Chefsjobb / Växjö Visa alla chefsjobb i Växjö
2026-01-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värends Räddningstjänstförbund i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för!
Värends Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänsten i Alvesta, Växjö och Älmhult och arbetar varje dag för ett tryggt och olycksfritt samhälle för cirka 136 000 invånare. Vi är cirka 320 medarbetare, varav majoriteten är deltids- och värnpersonal med ett starkt engagemang för vårt samhällsuppdrag.
Vi befinner oss i en viktig förändringsresa där vår ledningsstruktur moderniseras, och där vi inför fem skiftlag med start hösten 2026. För att möta framtidens krav utvecklar vi även våra metoder, vår operativa förmåga och vårt utbildningsarbete.
Nu söker vi en enhetschef för operativ utveckling - en central roll med stor påverkan på hur vi arbetar, tränar och utvecklar vår beredskap framåt. Om du trivs i en roll där kombinationen av ledarskap, kvalitet, utveckling och operativ förståelse är avgörande, då kan detta vara nästa steg för dig.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du en enhet som är avgörande för att säkerställa och utveckla räddningstjänstens operativa förmåga.
Enheten ansvarar för:
* övnings- och utbildningsverksamhet
* operativ utveckling av metoder och arbetssätt
* drift, underhåll och material
Du leder ett team på cirka 10 medarbetare och samarbetar nära övriga enhetschefer inom avdelningen. Tillsammans ansvarar ni för att verksamheten håller en hög och enhetlig kvalitet, både nu och i framtiden.
Du ansvarar för att:
* leda och utveckla enhetens verksamhet utifrån direktionens mål och uppdrag
* driva ett systematiskt förbättringsarbete inom övningar, utbildning, utrustning och operativ förmåga
* säkerställa att lagar, föreskrifter och avtal följs
* arbeta strukturerat med systematiskt arbetsmiljöarbete
* planera för rätt kompetens, bemanning och långsiktiga behov
* följa och styra verksamheten inom ramen för beslutad budget
Rollen kan även innebära tjänstgöring som regional insatsledare.KvalifikationerKvalifikationer
* Brandingenjörsexamen med MSB:s påbyggnadsutbildning (RUB) eller insatsledarutbildning
* Erfarenhet från räddningstjänst
* God administrativ och ekonomisk förståelse
* Bkörkort
Meriterande
* Chef- eller ledarskap, gärna inom operativ verksamhet
* Operativ befälserfarenhet
* Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete
* Vana att representera en organisation externt, exempelvis gentemot media
* Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation Dina personliga egenskaper
Vi söker en ledare som är:
* tydlig, modig och prestigelös
* lyhörd, engagerad och trygg i sitt ledarskap
* en kommunikativ förebild
* samarbetsorienterad och förtroendeskapande
* strukturerad med förmåga att driva utveckling framåt
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* ett samhällsviktigt och meningsfullt uppdrag
* möjlighet att påverka och utveckla räddningstjänstens framtida arbetssätt
* engagerade kollegor och ett nära samarbete i en erfaren ledningsgrupp
* goda möjligheter till kompetens- och ledarutveckling
* en arbetsplats med starkt engagemang och stolthetÖvrig information
I den här rekryteringen ber vi dig bifoga ditt CV. Det personliga brevet ersätts av ett antal frågor som du besvarar i samband med ansökan.
Vi använder personlighets- och problemlösningstest som en del av urvalet. Dessa vägs samman med ansökningshandlingarna i beslut om vilka kandidater som går vidare.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det krävs svenskt medborgarskap och en säkerhetsprövning med grund- och personutredning genomförs enligt 3 kap. i säkerhetsskyddslagen.
Intervjuer planeras att hållas den 2426 februari samt 23 mars.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i organisationen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 4/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värends Räddningstjänstförbund
(org.nr 222000-1396) Arbetsplats
Växjö kommun, Värends Räddningstjänst Kontakt
Förbundschef
Roger Petersson 0470-76 65 42 Jobbnummer
9705804