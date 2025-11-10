Engagerad queer söker personlig assistent, Södermalm
2025-11-10
Jag är en queer 61-åring och söker nu fler personliga assistenter till min 24-timmarsassistans.
Lite om mig:
För ett par år sedan drabbades jag av en stroke som medförde halvsidesförlamning och afasi. Jag behöver därför stöd med bland annat kommunikation, förflyttningar och hjälp i hemmet, såsom städning och matlagning. Du som är min assistent blir helt enkelt min förlängda arm och är samtidigt påhittig och inkännande, så att jag får möjlighet att testa mina gränser i vardagen.
Jag är en lugn person som trivs i sociala sammanhang och har ett stort nätverk av vänner och bekanta. Jag är intresserad av film och queerpolitik, och även dataspel och ölbryggning ligger mig varmt om hjärtat. Just nu ägnar jag mycket tid åt rehabilitering och arbetar på att bygga upp min kropp för att förhoppningsvis bli starkare i mina rörelser.
Vad jag söker hos dig:
Jag önskar att du som assistent stöttar mig så att jag kan fortsätta delta i alla dessa aktiviteter. Du bör ha personlig mognad, respekt för människors lika värde samt vara flexibel och tålmodig, så att vi kan hitta ett fungerande samspel i assistansen.
Jag tror att du som söker har relevant erfarenhet för arbetet, men personkemin mellan oss är viktigast. Det är önskvärt att du är vaccinerad mot covid-19. Flytande svenska är inget krav om du talar engelska.
Omfattning:
- Tjänstegrad: 50-100%
- Varje pass är 12 timmar
- Du behöver kunna arbeta både dag och natt
- Anställning enligt schema med 1-3 arbetspass per vecka
- Möjlighet att hoppa in vid frånvaro hos andra assistenter
- Start December 2025/januari 2026
Arbetstider:
- Dagpass: 08.00-20.00
- Nattpass: 20.00-08.00, med sovande jour 00.00-08.00
Sovande jour innebär att även du som assistent sover under natten. Under nattpass tillämpas sovande jour med reducerad ersättning enligt kollektivavtal. OB-tillägg gäller vid kvälls- och helgarbete.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
