Engagerad och pedagogisk cafébiträde 75%
2025-12-21
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje. Hos oss får du vara med och hjälpa människor att ta nästa steg i karriären och livet.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Vi söker ett Cafebiträde till Café Nyfiket på deltid, 75%.
Här kommer du bli en viktigt del av vår verksamhet och vårt uppdrag att utbilda morgondagens kockar. Ditt uppdrag består av:
Göra lättare luncher och sälja fikabröd, kaffe, godis med mera till elever och personal på Komvux.
Ta emot och handleda elever som gör praktik från vår kockutbildning.
Bidra till en välkomnande miljö där service och pedagogik går hand i hand.
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet av drift av café eller liknande verksamhet.
Pedagogisk förmåga och intresse för att lära ut.
God känsla för service och värdskap - du möter alla med ett leende och skapar trivsel.
Förmåga att arbeta strukturerat och ta ansvar för ordning och reda.
Nyfikenhet och engagemang - du ser lösningar och bidrar med positiv energi.
Meriterande:
Kunskap om hygienrutiner och livsmedelssäkerhet.
Flexibilitet och samarbetsförmåga - du trivs med att arbeta både ensam och i team och stöttar gärna där det behövs.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
