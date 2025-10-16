Engagerad NO och tekniklärare åk 7-9
2025-10-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplats beskrivning
Bagarmossens skola är en kommunal F-9 skola som ligger invid Nacka reservatet i Bagarmossen.
På Bagarmossens Brotorps skolor har vi höga ambitioner och samarbetar för att hålla en hög kvalité. Personalen arbetar målmedvetet för ständig utveckling både individuellt och som kollegium.Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad lärare i NO och teknik som tillsammans med andra ämneskollegor vill utveckla ämnet och möta våra elever på ett högkvalitativt vis.
Vi söker en utbildad och legitimerad NO-lärare i biologi, kemi och fysik samt teknik för årskurs 7-9.
Du kommer att ha undervisning i grundskolan årskurs 7-9. Tillsammans med dina ämneskollegor (2 st.) bedriver ni en högkvalitativ undervisning, testar och utvecklar metoder ständigt och arbetar målmedvetet för att höja elevernas kunskaper i No-ämnena samt i teknik och även öka deras intresse för det naturvetenskapliga.
I vår ämnesgrupp arbetar vi regelbundet tillsammans med utveckling av arbetssätten så att undervisningen alltid är varierande. Kollegialt lärande är viktigt för vår utveckling i professionen. Vi har en stark övertygelse att alla elever kan lära sig alla ämnen på hög nivå om de utmanas på många olika sätt.
Är du intresserad?
Rekrytering sker fortlöpande.Kvalifikationer
Legitimerad lärare
Adekvat ämnesutbildning
Erfarenhet av kollegialt utvecklingsarbeteÖvrig information
Brinnande intresse för utveckling av undervisning
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5918". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Bagarmossen Brotorps skolor, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Erica Eriksson, bitr. rektor 0850815678 Jobbnummer
9559820