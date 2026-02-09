Engagerad lärare i ekonomi/ juridik
Dbgy Kronan AB / Gymnasielärarjobb / Lund Visa alla gymnasielärarjobb i Lund
2026-02-09
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dbgy Kronan AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Vill du bli en i vårt härlig gäng?
Nu söker vi en ny kollega till vår skola! Vi ca 475 elever och ca 42 medarbetare. Vår skola finns mitt i kunskapens centrum - Lund. Centralt belägen på Skomakaregatan och Botaniska trädgården här har du mycket nära till både pendlingsmöjligheter och folkliv. Vi är en personlig och kreativ skola där ansvar och engagemang är en självklarhet med eleven i fokus. På vår skola i Lund har vi Estetiska programmet, Bild- och formgivning -Design, Hantverksprogrammet (Hår- och makeupstylist), Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi samt juridik/kriminologi samt Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning inom kriminologi. På skolan arbetar heltidsmentorer.
För att lära mer om vår skola, gå gärna in på http://www.drottningblanka.se/lund
för att få reda på mer!Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
NU söker vi en pedagog som på ett intresserat och drivet sätt vill undervisa på ekonomiprogrammet. Tjänsten är på ca 50%. Du kommer undervisa i kurser inom juridik, företagsekonomi, marknadsföring och entreprenörskap.Bakgrund
Våra pedagogers kompetens, engagemang, nyfikenhet och utveckling är avgörande för vår skolans resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. Du är insatt i GY25. Därför söker vi dig som:
• är behörig gymnasielärare i ekonomi och juridik
• är öppen och vill utvecklas tillsammans med oss på skolan
• har gedigen erfarenhet av undervisning och pedagogiskt arbete
• vill arbeta tematiskt med programinfärgning och trivs med att arbeta i arbetslag
• är en tydlig, ansvarsfull, välstrukturerad ledare i klassrummet samtidigt som du är lyhörd för våra elevers olika behov
• värnar om en god värdegrund och god kultur på skolan
• är duktig på att skapa relationer och hålla de ramar vi tillsammans beslutat om
Vår övertygelse är att alla vill lyckas om dem kan! Vi värdesätter engagemang och långsiktighet.
Övrig information
Tillträdesdag - augusti 2026
Placeringsort Lund
Anställningsform tillsvidareanställning efter provanställning
Sista ansökningsdag löpande intervjuer
Kontaktperson Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt via mail - marie.roslund@dbgy.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Om Drottning Blankas gymnasieskola
Drottning Blankas Gymnasieskola ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.
Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund startades 2011 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dbgy Kronan AB
(org.nr 556566-8794) Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Jobbnummer
9732669