Engagerad assistent sökes för tim- och sommarvikariat
2026-02-23
Vi söker timvikarier till en man i 30-årsåldern som är i behov av personlig assistans.
Arbetet innebär att ge stöd i vardagens olika situationer, personlig omvårdnad samt hjälp vid sociala aktiviteter. I tjänsten ingår även vissa förflyttningar, vilket kräver att du har en god fysisk förmåga och känner dig trygg i ett aktivt arbete.
I arbetet ingår assistans vid aktiviteter både i hemmet och i det sociala livet utanför hemmet.
Ytterligare information om kunden lämnas om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet Det är av största vikt att personkemin mellan dig och kunden fungerar väl. Vi söker en personlig assistent som är engagerad, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Arbetstider och anställningens omfattning
Passen varierar och innefattar dygnspass med väntetid, dagpass samt kvälls-/nattpass.
Vi söker i första hand en timvikarie som även har möjlighet att arbeta som sommarvikarie. För rätt person kan det på sikt finnas möjlighet till en mindre schemalagd tjänst, efter en inledande period som tim- och sommarvikarie, om intresse finns från båda parter.
Rekryteringsprocessen Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdagen.
Vid eventuell anställning En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här. Registerutdrag: Du behöver kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Rätt utdrag hittar du här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
OP Assistans erbjuder trygg och respektfull personlig assistans. Vi bygger nära och långsiktiga relationer som ett mindre bolag, men har samtidigt tryggheten och resurserna från vår större koncern, Team Olivia. Många av våra chefer har egen erfarenhet som personliga assistenter, vilket ger en djup förståelse för yrket. Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
