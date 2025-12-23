Energiexpert
2025-12-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Linköping
, Nyköping
, Västervik
, Stockholm
Om oss
Arqly är din partner inom arkitektur, byggledning, projektledning och konstruktion. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi inspirerande, vackra och smarta byggnader, hållbara för generationer.
Hos oss på Arqly är vi 60 stycken konsulter som jobbar för att våra kunders visioner ska bli verklighet. Vi har funnits sedan 1975 och verkar sedan januari 2021 under namnet Arqly.
Arqly tar ansvar för helheten i projektet och dess omvärld. Vi planerar, leder och samordnar alla steg, ända fram till mål. Speciellt skickliga är vi på att leda stora, komplexa projekt men vi jobbar även i mindre projekt. Alltid med samma engagemang.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete i ett härligt team med stor framåtanda och en stark gemenskap.
Arbetsuppgifter
Som Energispecialist kommer du att:
• Utföra energiberäkningar, LCC beräkningar och energideklarationer
• Beräkna termiskt klimat och värmeeffektbehov
• Vara rådgivare till våra uppdragsgivare i energi- och klimatfrågor
• Vid behov arbeta med installationssamordning, dagsljus- och solvärmelastberäkning samt stödja miljöcertifiering och energieffektiva lösningar
Formella krav
• Har relevant utbildning och flera års erfarenhet inom energiberäkningar eller liknande energi-/klimatroll
• Har goda kunskaper i aktuella regelverk och standarder för energiberäkning och energieffektivisering
• Är lösningsorienterad, drivande och bekväm som rådgivare mot kunder
• Kommunicerar väl på svenska både i tal och skrift
• Har B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av solvärmelastberäkning, dagsljusberäkning eller miljöcertifiering (t.ex. Miljöbyggnad )
• Tidigare roll som energikonsult eller i ett HVAC-/energisystemprojekt
• Tidigare roll som installationssamordnare
• Förmåga att arbeta i komplexa projekt och driva egna initiativ
Vi erbjuder en utvecklande roll i ett starkt team med stor framåtanda, där du får möjlighet att påverka och forma hållbara byggnader och energilösningar.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Sverige
Lön: Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 30 januari 2026, urval görs löpande, tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vid frågor kontakta: Lennie Forså, Energi & Teknik, 010-516 26 69, lennie.forsa@arqly.se
På Arqly jobbar vi utifrån den fina kombinationen av att vara: Engagerad, Professionell och Kreativ - med en tillvaro i Balans. Det här är vår filosofi, The Arqly Way.https://www.arqly.se/
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
