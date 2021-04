En ambitiös sommarvikarie sökes till vår butik i Torsby! - Mekonomen Detaljist AB - Säljarjobb i Torsby

Mekonomen Detaljist AB / Säljarjobb / Torsby2021-04-14Vill du bli vårt ansikte utåt i sommar, testa ett riktigt roligt arbete och samtidigt arbeta i ett starkt och skickligt team i en spännande och gynnsam verksamhet? Är du också en driven och flexibel person med ett stort sälj- och bilintresse?Då kanske det är dig vi söker som butikssäljare till vår butik i sommar!Dina utmaningarVi förväntar oss att du som vikarierande butiksmedarbetare ska brinna för försäljning till 100 procent, vara serviceinriktad och ha grundläggande kunskaper om hur en bil fungerar. Du ska vilja och kunna engagera dig i mötet med kunden och ha förmågan att ge våra kunder det där lilla extra som gör att de kommer tillbaka till just oss! Du är en uppskattad lagspelare som har lätt för att arbeta i team och bidra till helheten. Att du tar ansvar för ditt arbete och din egna prestation är en förutsättning för att arbeta på Mekonomen.Huvudsakliga arbetsuppgifter- Arbeta aktivt med försäljning mot både verkstadskunder och privatkunder- Hålla god ordning och reda i butiken samt fronta produkterna i butiken- Hjälpa kunden med enklare montering- Köra budbil vid behov- Säkerställa att returer från kunden tas med tillbaka till butiken och behandlas på korrekt sättErfarenheter och Personliga egenskaper- Har en pågående eller avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, meriterande med fordonsteknisk inriktning- God fordonskunskap premieras, erfarenhet från verkstad är mycket meriterande- Engagerad, ansvarsfull samt service- och kundfokuserad- Positiv inställning och lösningsorienterad- God social förmåga att kunna uttala sig i såväl tal som skrift på svenska- Arbetslivserfarenhet från liknande bransch är meriterande men inte ett krav- Datorvana- B körkortTjänstens omfattning- Semestervikariat- Heltid, 100%- Period: 1 juni - 31 augusti- Lönesättning enligt kollektivavtalLåter detta intressant är du varmt välkommen in med din ansökan. Ansökningar kommer att hanteras löpande varvid eventuell anställning kan komma att ske innan annonstiden har gått ut.Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan. Testet genomförs med fördel på en fast enhet.Personuppgiftshantering: Mekonomen Detaljist AB, org. nr. 556157-7288, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.mekonomen.com/site... Välkommen in med din ansökan!Mekonomen gör billivet enklare genom att erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda, innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Genom rikstäckande butiks- och verkstadsnät har Mekonomen den bästa tillgängligheten i branschen under varumärkena Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner. Vårt kundlöfte är Ett enkare billiv som grundar sig i våra värderingar; kundorientering, flexibilitet, kompetens, ansvar och affärsmässighet.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstidsanställning under sommaren (Juni till Augusti)2021-04-14Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-09Mekonomen Detaljist AB5692283